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Раскрыт секрет предвыборного танца Ельцина в 1996 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыт секрет предвыборного танца Ельцина в 1996
Фото: Lenta.ru
Первый президент России Борис Ельцин по собственной инициативе станцевал в 1996 году с музыкантом Евгением Осиным на предвыборном концерте перед миллионом зрителей. Секрет зажигательного танца политика раскрыл организатор его предвыборной кампании Сергей Лисовский в опубликованной на YouTube шестой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

«За месяц до этого на одном из совещаний в штабе я говорю: "Хорошо бы Борис Николаевич все-таки на сцену вышел перед молодежью". Они говорят: "Нет, ну что вы. Он себя не очень чувствует". В штабе сидела Дьяченко, и, видимо, она рассказала Борису Николаевичу об этом», — вспомнил Лисовский.

Он отметил, что Ельцин самостоятельно выбрал артиста для выхода на сцену: «Он сам выбрал артиста — то есть, настолько его завело это, что он сам вышел! Идея была, но просто он увидел этот зал, мы тогда собрали почти миллион человек на Васильевском спуске. И эта атмосфера общего единения людей его завела».
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Комментарии
Истории , Борис Ельцин , Сергей Лисовский , Евгений Осин , Lenta.ru
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