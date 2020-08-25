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Тайны эволюции: почему люди не унаследовали мощную мускулатуру неандертальцев 

Мир24 и ещё 1 3 часа назад
Почему мы не унаследовали мускулатуру неандертальцев
Фото: depositphotos.com
Современные люди унаследовали часть генов от архаичных предков — неандертальцев и денисовцев. Но далеко не все их качества передались нам по наследству. Так, в ходе эволюции из генома Homo sapiens исчезли почти все участки ДНК, связанные с развитием мощной мускулатуры, сообщает Nature Ecology & Evolution.
Ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, почему так произошло. Они отметили, что Человек разумный развивался своим собственным путем, и гены, важные для его собратьев, были ему не слишком нужны и постепенно отбраковывались.
Как показали исследования, в самых значимых регионах человеческой ДНК не сохранилось неандертальского или денисовского «наследия». Три ветви рода Homo (люди, неандертальцы и денисовцы) значительно отличались друг от друга и эволюционировали по своей собственной траектории.
Ученые отметили, что в древности неандертальцы жили преимущественно на севере, а наши предки — на юге. Первым требовалась мощная мускулатура, чтобы выжить в суровых условиях ледниковой эры. Кроманьонцам, жившим в гораздо более теплом климате, тяжелые мускулы скорее мешали.
С течением времени в «неандертальских» генах наших предков начали скапливаться опасные мутации, и в результате они исчезли из ДНК. Но при этом процесс отбраковки почему-то меньше повлиял на гены, связанные с работой мозга, поэтому современным людям передались шизофрения, аутизм и многие другие нарушения.
Ученые отметили, что исследование архаичных генов может указать на причину вымирания неандертальцев и денисовцев. Ранее итальянские ученые заявили, что гоминиды не могли исчезнуть из-за климатических изменений. Они жили в регионе со стабильной и благоприятной погодой.
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