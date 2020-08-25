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Москва окончательно отказалась от троллейбусов 

Lenta.ru и ещё 20 2 часа назад
Москва окончательно отказалась от троллейбусов
Фото: Lenta.ru
Власти Москвы окончательно отказались от троллейбусов и заменили их на электробусы и автобусы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.
25 августа по последним сохранившимся троллейбусным маршрутам М4, 28, 59, 60, 64, 72 начали ходить электробусы.

«Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом»,

— сказал Антонов.
В столице останется только один маршрут троллейбуса — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. Его решили сохранить «в знак уважения», на нем постоянно будут ходить два ретротроллейбуса, отметил глава «Мосгортранса».
Антонов добавил, что сейчас в Москве 450 электробусов, до конца года их станет 600, к 2024 году — более 2,6 тысячи.
Активная ликвидация троллейбусных линий в столице началась в 2014 году. Летом 2016-го были убраны маршруты по Садовому кольцу, якобы временно в рамках реконструкции по программе «Моя улица». Закрытые троллейбусные маршруты заменили на автобусы и электробусы.
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