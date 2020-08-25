Какое смертельно опасное блюдо едят чукчи

Военный врач Андрей Ломачинский в своей книге «Рассказы судмедэксперта» (Москва, 2007 год издания) описал трагическую историю, которая реально случилась с участниками небольшой исследовательской экспедиции во времена брежневского застоя на полуострове Таймыр.

Из-за поломки вертолета МИ-8 посреди сентябрьской тундры без провизии остались двое пилотов, трое топографов и один местный житель — Савелий Пересоль, ненец по национальности, исполнявший обязанности проводника. Люди быстро замерзли и проголодались, тогда Савелий предложил им поискать провизию прямо в болоте.

Проводник имел в виду копальхем (копальхен или копанина) — национальное блюдо чукчей, ненцев, нганасан и эскимосов, которое готовится из здорового и жирного оленя. Животное отделяют от стада и два дня не дают ему есть, чтобы полностью прочистился желудочно-кишечный тракт. Затем оленя приводят на ближайшее торфяное болото и аккуратно душат, чтобы не повредить шкуру. После чего тушу полностью топят, а на этом месте оставляют приметный колышек, на который наматывают какую-нибудь яркую тряпочку. [С-BLOCK]

Останки оленя медленно разлагаются в торфянике десятилетиями. Такое «мясо» становится мягким, но не теряет своей калорийности. Несмотря на очень неприятный запах и грязно-серый цвет, чукчи едят копальхем в сыром виде, как деликатес. А главное, он помогает не умереть с голоду людям, заблудившимся в тундре. Ведь такие «законсервированные» оленьи туши разбросаны по всем местным болотам.

Никому, кроме представителей коренных народов Крайнего Севера, ни в коем случае нельзя есть тухлое мясо, ведь у чукчей и их соседей врачи отмечают повышенную толерантность к трупным ядам: нейрину, пудресцину и кадаверину. И хотя для большинства людей они смертельны, в результате особого типа питания у представителей северных народов в организме вырабатывается особый фермент — цитохром Р450, который делает употребление в пищу копальхема безопасным для них.

Если вспомнить о нашей истории, то А. А. Ломачинский написал, что Савелий Пересоль нашел в тундре сгнившую тушу оленя и угостил участников экспедиции. Причем, ненец сам съел больше всех и прекрасно себя чувствовал. Для остальных итог этой трапезы оказался трагичным — оба пилота и двое топографов умерли. И только одного ученого врачам удалось спасти, после того как несчастных случайно обнаружили с пролетавшего мимо вертолета и доставили в больницу.

В результате расследования Савелий Пересоль получил лишь условный срок, ведь он и не подозревал, что национальное блюдо, которое все члены его семьи и знакомые благополучно употребляли в пищу, может оказаться смертельным для русских.

Кстати, чукчи аналогичным образом «консервировали» в тундре и мясо моржей, а еще представители коренных народов Крайнего Севера, как говорится в книге «Записки судмедэксперта», могут есть без ущерба для здоровья даже тухлую рыбу.