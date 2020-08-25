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Идолище Поганое: кто был прототипом главного врага русских богатырей 

Кириллица 6 часов назад
Кто был прототипом главного врага русских богатырей
Фото: Кириллица
Идолище Поганое, описываемое в русских былинах, сравнивали с Змеем Горынычем, Тугариным, Калин-царем и прочими негативными персонажами, которые существовали в то время. Это не только страшный, но и безобразный, в некоторой мере даже комический герой. Он считался противником добрых былинных героев.
Описывается он так: «Голова у него размером с котел, глаза, как пивные чашки, косая сажень в плечах, а туловище, как несменная куча сена, а его гигантского коня ведут сразу 20 человек». Воспоминания об этом чудище есть в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.
На самом же деле это персонаж является просто собирательным образом, отрицательным героем, прототипом врага. В былинах его еще называют «нечестивым», «некрещенным», «проклятым татарином», «идолом-скоропитом», главным врагом того времени — татарином. Это прожорливый и ненасытный персонаж, который говорит о себе: «Хлеба я кушаю по печи, и мяса я ем по целому стягу, и пива я пью по три яндовы».

Факты, указывающие на существование этого персонажа

Согласно другому мнению этот образ еще представляет собой мусульманина, подтверждение тому — рассказы с народа. Одна из былин говорит о том, что Идолище, после захвата еще очередного города запретил звонить в колокола и подавать милостыню, а милостыня в православии — это избавление от множества грехов.
О том, что он другого вероисповедания указывает также факт сражения Идолища с Ильей Муромцем. Илья Муромец спасает Киев и все благодаря строительству колокольни, которая очень не понравилась именно Идолищу, который имел иное вероисповедание.

Зачем был придуман этот образ?

В то время, Русь очень часто проигрывала своим врагам, а образ Идолища Поганого, а также его гибель от рук богатыря, должна была поднять дух народа, поддерживать русских воинов.
Изначально в таких былинах отрицательными персонажами были печенеги, половцы, такие как Шарукан (половецкий князь), хан Тугоркан. Но из-за постоянного переделывания сказаний собирательным образом всех негативных персонажей стал Идолище Поганое.
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