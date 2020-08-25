Какие похоронные табу существуют у русских

Погребальные обряды многих народов часто пронизаны страхом смерти. Люди опасаются, что мертвец не найдет покоя, станет тревожить живых и попытается забрать кого-нибудь из членов семьи вслед за собой. В России с этим связано множество примет из серии: чего нельзя делать на похоронах. Например, родственникам усопшего запрещено нести гроб.

Автор книги «Кто есть кто в мире мифологии и религии» (Москва, 2010 год издания) Галина Петровна Шалаева написала, что с древних времен на Руси существовало три типа похорон: кремация, закапывание в землю и оставление в безлюдном месте. После прихода христианства от сожжения трупов на костре отказались, но стали зарывать на освященной церковью земле только тех покойников, которых считали чистыми. То есть умершими своей смертью, не совершив тяжелых грехов.

Дело в том, что представители восточнославянских народов испокон веков обожествляли землю. Ее плодородную, «материнскую» силу нельзя было осквернять мертвецами, чья погибель связана с тем или иным видом насилия. Самоубийц, утопленников, преступников и тех, кто был убит разбойниками, не хоронили в земле. Потому что считалось, что их души не найдут покоя в загробном мире. То же самое относилось и к скоморохам, добровольно взявшим на себя грех лицедейства. Всех подобных мертвецов, считавшихся «неблагонадежными», русские просто оставляли в пустынном месте, завалив ветками, или прятали от посторонних глаз в каких-нибудь развалинах, заложив камнями. Именно поэтому таких обитателей потустороннего мира называли «заложными» покойниками. В народе считалось, что они обречены на вечные скитания между мирами мертвых и живых, постепенно становясь представителями нечистой силы.

нельзя, иначе покойнику будет плохо;

нельзя, иначе живые рискуют вскоре отправиться в мир иной. Жители России и по сей день соблюдают множество запретов, связанных с похоронами. Но в целом, эти приметы можно разделить на две группы:

класть в гроб вещи живых людей;

обгонять похоронную процессию, идти впереди нее;

одевать усопшего в красное (цвет крови);

забивать крышку гроба в доме;

оставлять глаза мертвеца открытыми;

нести его на кладбище вперед головой;

задевать гробом о дверной косяк;

приходить на похороны и поминки в светлой или яркой одежде;

целовать усопшего в губы;

оборачиваться, возвращаясь с кладбища. В первую группу входит обязательное требование завесить все зеркала в доме, потому что иначе душа, которая не покидает мир живых вплоть до 40 дня после кончины, может испугаться собственного отражения. Людей не хоронят в округлых украшениях (кольцах, браслетах), ведь они способны помешать покойному уйти на тот свет, создав своеобразную магическую преграду. К тому же на похоронах нельзя шуметь, скандалить, спорить и говорить плохо об усопшем – это заставит его страдать на том свете. Вторая группа похоронных запретов гораздо более обширна: люди переносят свой страх перед смертью на всю атрибутику, предметы и вещи, связанные с погребением. Их ни в коем случае нельзя забирать домой с кладбища. Кроме того, чтобы покойник больше никого не взял с собой в иной мир, нельзя:

Со страхом смерти связан и запрет беременным женщинам, а также маленьким детям присутствовать на погребальной церемонии. Для них энергии потустороннего мира могут оказаться губительными. Сильно убиваться или, напротив, выглядеть веселым тоже нельзя – можно привлечь внимание злых сил. Впрочем, количество похоронных запретов и связанных с ними примет явно выходит за рамки разумной предосторожности. Здесь приведен далеко не полный список, поскольку в каждом регионе существуют свои, особые традиции.

Некоторые особо опасливые люди даже в ХХ веке предпочитали возвращаться с кладбища задом наперед, даже если путь от церковного погоста до дома был неблизкий. Суеверные жители отдаленных деревень опасались, что за ними может увязаться не упокоенная душа, которая вполне способна свести в могилу здорового человека.

В книге сибирской собирательницы магических обрядов Натальи Ивановны Степановой «Молитвенный щит. Заговоры и обереги» (Москва, 2008 год издания) приведен «Оберег от блуждающей души», который полагалось нашептывать, двигаясь задом наперед. Вот его текст: «Спаси, Господи, душу мою и обереги меня от в ночи блуждающей души неприкаянной, восставшей прежде времени от пелен своих, не имущей места покоя своего, кою не держит ни покров земли, ни крест в ногах, ни икона в головах, ни гвозди в гробовой крышке, а только слово Твое запретное законом будет ей. Уповаю на Тебя, Господи, как на крепость святую и нерушимую. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». После возвращения с кладбища полагалось тщательно умыться, а лучше – попариться в заранее натопленной бане. Затем следовало посмотреть на горящий огонь свечи или коснуться очистительного тепла русской печки. Считалось, что это поможет человеку освободиться от потусторонней скверны, которая могла прицепиться на погосте.

Кстати, русская православная церковь на протяжении всей своей истории боролась с подобными традициями. Об этом в своей статье «Как мы вредим душе умершего. Христианский обряд погребения или суеверия от бабок. Кто сильнее?» написал иерей Алексий Плужников. Например, пережитком дремучих верований автор считает традицию оставлять для покойного стакан с водкой. Определенную долю вины в массовом отступлении от христианских канонов иерей возлагает и на священников, ведь некоторые из них не разъясняют людям пагубность подобных языческих обрядов и даже умудряются зарабатывать на невежестве населения. Например, недобросовестный поп может продать родственникам покойного церковную землю, необходимую для погребения, или освятить квартиру, в которой находился усопший. Разумеется, тоже не бесплатно.

Обязанность нести гроб к месту захоронения русская народная традиция возлагает на соседей, знакомых, друзей или коллег усопшего. Но его родственникам делать это строго воспрещено. У данного табу есть два возможных объяснения. Одни знатоки народных поверий связывают запрет с желанием оградить семью покойного от возможных новых смертей, чтобы следом за усопшим родственником не ушли в мир иной и те, кто нес его гроб. Согласно другой трактовке, мертвец может затаить обиду на близких по крови людей, и решить, что они рады поскорее отправить его на погост. Впрочем, вынос гроба из дома – дело опасное с магической точки зрения. И даже соседям или коллегам покойного следует позаботиться о защите от потусторонних сил. Часто люди несут гроб, повязав на руки полотенца, которые можно снять лишь после завершения скорбной миссии.