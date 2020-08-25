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К чему приводили крупнейшие акции протестов в истории 

Анастасия Иванова 40 минут назад
К чему приводили крупнейшие акции протестов в истории
Фото: РИА Новости
В Белоруссии все еще не прекращаются митинги несогласных с результатами президентских выборов, которые в очередной раз зафиксировали победу Александра Лукашенко. «Рамблер» предлагает вспомнить, чем заканчивались несколько крупных акций протестов.

СССР

4 февраля 1990 года в Москве манифестанты выступали за отмену статьи шесть Конституции СССР, утверждавшей ведущую и направляющую роль КПСС. По официальным данным правоохранительных органов, число участников превысило 200 тысяч человек, а по неофициальным данным организаторов, в акции приняли участие около миллиона протестующих. Статья была отменена несколько дней спустя.

Великобритания

2019 год был отмечен наибольшим количеством протестов в Великобритании в преддверии досрочных выборов в Европарламент, которые должны были определить дальнейшую судьбу страны. Одним из самых знаковых митингов стал октябрьский марш в Лондоне, когда полмиллиона британцев требовали нового референдума по Brexit. На выборах, 12 декабря, одержала победу консервативная партия. Ее лидер, Борис Джонсон, обещал вывести страну из Евросоюза до 31 января 2020 года.

США, страны Западной и Восточной Европы, Азии и Африки

В 2019 году профсоюзы многих стран, включая такие объединения, как IndustriALL, присоединились к требованиям в адрес властей сократить выбросы парниковых газов и замедлить глобальное потепление. В сентябре в рамках Глобальной климатической забастовки состоялось более четырех тысяч акций в 150 странах. Крупнейший в истории марш экоактивистов прошел в Нью-Йорке. 24 сентября 2019 года завершился саммит ООН, посвященный проблемам климата. Ряд стран и компаний объявили, что обновят планы развития возобновляемой энергетики, сделают инвестиции в «зеленую» экономику и климатические фонды ООН.
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Комментарии 1
Истории , Борис Джонсон , Александр Лукашенко , ЕС , Европарламент , ООН , МВД , КПСС
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