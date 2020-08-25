Почему это наказание считалось самым позорным

Прилюдное попрание чести порой считалось даже более суровым наказанием, нежели смертная казнь, поскольку поруганному гражданину потом приходилось мириться с бесславием, сопровождавшим его на протяжении всего земного пути. Во все времена подвергнуться унижению могли как мужчины, так и женщины, только в зависимости от пола разнились как методы бесчестья, так и причины позора.

Торговая казнь

Обрекая человека на телесные наказания, судьи в лице царей могли преследовать три цели: убить преступника, превратить его в калеку или публично унизить, чтобы поставить провинившегося на место. Утративших доверие правителя представителей высших сословий подвергали самой легкой в физическом отношении порке, которая наносила непоправимый урон их личному достоинству. Обычно публичное наказание, регламентированное Судебником 1497 года, проводилось на торговых площадях прямо на глазах у простолюдинов и поэтому именовалось «торговой казнью».

Если для смертной казни палач пользовался кнутом, то для унижения человека было достаточно применение розга или плети. При этом наказуемый обязательно должен был быть обнажен, иначе эти удары не наносили вреда его чести. В последний раз «торговая казнь» применялась в Российской империи в 1845 году, однако Екатерина II еще раньше запретила.

Позорный столб

С XVIII века представители привилегированных сословий вместо болезненных телесных наказаний стали подвергаться более гуманному, но не менее унизительному стоянию у позорного столба. Устанавливаемый в людном месте на специальном помосте позорный столб иногда был снабжен колодками, в которых зажимались руки и голова «преступника», а порой был оборудован только кандалами и висящим на цепи ошейником. Приговоренного к публичному оскорблению дворянина доставляли к месту всеобщего осмеяния на «позорных» дрогах черного цвета, ставили на колени и приковывали к позорному столбу. Каждому осужденному предстояло простоять оговоренный в приговоре срок, который отсчитывался с того момента, когда палач ломал над головой наказуемого шпагу, символизировавшую дворянскую честь.

Шельмование

Ритуал преломления шпаги, иными словами шельмование, впервые был введен Петром I, причем изначально он применялся только в армии, а затем перешел в общегражданскую практику. Это унизительное действо было прелюдией к лишению их сословных прав, воинских званий, титула, состояния и отправки в пожизненную ссылку. Шельмование как способ оскорбления человеческого достоинства обязательно сопровождалось прибиванием к виселице таблички с именем осужденного. И хотя официально этот обряд «гражданской казни» применялся в период с 1716-1766 годы, есть исторические сведения, свидетельствующие, что он был совершен даже над Чернышевским и Достоевским.

Бородовая пошлина

Перу Петра I принадлежит еще один резонансный закон, изменивший не только внешний вид, но и сознание русского человека, для которого окладистая борода испокон веков являлась признаком чести и знатности. Длина бороды была мерилом уважения и аристократичности, поэтому ее старательно отращивали и берегли как зеницу ока. Иногда она передавалась как наследство из одного поколения в другое, а о величавости рода судили по сложению длин всех бород в родословной.

Плевок в бороду расценивался как личное оскорбление, а потому за ним тут же следовал увесистый удар, восстанавливавший попранную честь бородача. Не ввязавшийся в драку боярин считался стерпевшим обиду и тут же лишался уважения сограждан. Каждый правивший на Руси князь в своем судебном кодексе, который именовался «Правдой», отдельной строкой отмечал наказание, предусмотренное за покушение на бороду.

Ярослав Мудрый за нанесение урона чести путем порчи бороды ввел штраф в размере 12 гривен, а в «Псковском судебнике» XIV столетия за подобное правонарушение взималась вира в 2 рубля, хотя за убийство человека нужно было уплатить всего 1 рубль. Царь Иван Грозный унижал неугодных бояр тасканием за бороду, а также ее стрижкой. Повелев боярам устранить на лице растительность, император Петр I посягнул на нечто священное, на значение которого указывает поговорка: «Режь наши головы, не тронь наши бороды». Именно поэтому на начальном этапе «реформы» многие бояре согласились платить в казну увесистую «бородовую пошлину», только бы не потерять этот символ достоинства и почета рода.

Уродующие казни

Не принадлежащие к элите граждане подвергались куда более тягостным процедурам унижения, которые никак нельзя было скрыть, поскольку к ним применялись такие жестокие меры, как вырывание ноздрей и клеймение.

Изначально выступавшее в роли наказания за курение вырывание ноздрей впоследствии превратилось в популярную процедуру для метки каторжников-рецидивистов, о биографии которых красноречиво повествовала их внешность.

Уличенного в воровстве простолюдина немедленно осуждали на каторгу, предварительно выжигая на его лбу и щеках буквы «В», «О» и «Р», чтобы каждый умеющий читать знал, что перед ним стоит мошенник. Избежать этой участи могли только женщины, которых по закону клеймить было не положено.

Сугубо женские унижения

Унизить русскую женщину можно было, отрезав волосы, что делали муж или родственники дамы в случае уличения ее в измене или блуде. Однако своевольные помещики часто без всякой причины практиковали этот вид оскорбления достоинства, поскольку видели в крепостных крестьянках не людей, а объект для развлечения.

Чтобы опозорить замужнюю женщину, нужно было просто сорвать с нее головной убор, который после свадьбы становился обязательным атрибутом ее одежды. Именно отсюда берет начало слово «опростоволоситься» в значении опозориться.

Самый большой срам могла навлечь на себя девушка, утратившая целомудрие до брака. В этом случае ворота ее дома мазали дегтем, родные имели право избить ее, а шансы выйти замуж резко снижались. Хотя в Западной Сибири гулявшую девицу осуждали и унижали лишь в том случае, если ее благоверный позже отказывался заключать законный союз.