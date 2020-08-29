Почему коммунизм являлся «религией»

В 1919 году идеологию и политическое движение, основанные на ленинском варианте марксизма, стали называть «коммунизмом». «Рамблер» объяснит, чем же этот строй схож с религией и почему в тоталитарном обществе фигура вождя служила единственным человеческим воплощением божественного всевластия государства.

Вначале XX века население в целом было религиозным и в подавляющем большинстве считалось православным. Но наивная вера легко меняется на наивный атеизм — это и произошло с большинством крестьян.

В многовековом конфликте между крестьянином и дворянином священник чаще всего оставался на стороне последнего. Уже этого было достаточно, чтобы крестьяне видели в попах угнетателей и врагов. Многие прихожане разочаровывались в проповедях священников, среди них находились и те, кто сами начинали проповедовать. Таким образом в обществе появились так называемые «Братцы», которые говорили с народом на простом и понятном языке. Церковь нередко объявляла их еретиками, что лишь лишний раз разрушало ее авторитет в массе верующих.

Поэтому люди с охотой приняли появившуюся в 1919 году новую идеологию, которая моментально стала новой «религией». При этом она соответствовала всем необходимым критериям, которыми характеризуется любая вера.

Основным признаком религиозного мышления является тот фактор, что религию можно анализировать только с точки зрения ее самой. Все то, что не относится к «божественному» можно проверить с любой точки зрения — хоть с математической, хоть с физической.

Соответственно, из этого следует вывод, что любое религиозное учение неоспоримо. Оно воспринимается как аксиома. У людей не закрадывается даже мысли о том, что это нужно как-то объяснять.

Поэтому коммунизм можно смело назвать религией. Тут даже можно провести прямую параллель на примерах. Вместо веры в рай на небе — вера в идеальное общество на Земле. Но не скоро, а когда-то — в светлом будущем. Собрания коммунистов , в свою очередь, были похожи на мессы.

Даже идеалы коммунизма явно были списаны с христианских: упорный труд, самоотречение. Кроме того, так же, как и христианство, коммунизм утверждает, что нет ни эллина, ни иудея. А есть только эксплуататоры и эксплуатируемые.

Конечно, не забыли и о знаке. Христианский крест заменили коммунистической звездой, которая была символом новой «религии».