Почему все кошки откликаются на «кис-кис»

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему практически каждая кошка, которую вы встречали, откликается на призыв «кис-кис»/ «кс-кс»? Некоторые делают это даже охотнее, чем на свою кличку. Давайте разберемся, почему так происходит и действительно ли все кошки реагируют на эти звуки.

Существует версия, что все кошки реагируют на высокочастотный звук «с», но если вы попробуете позвать кошку за границей, то в ответ на свое «кис-кис» можете ничего не получить — кошка даже ухом не поведет. Значит, дело явно не в звуке «с». А в чем же?

На самом деле все очень просто — в России кошки привыкают к этому призыву, так как слышат его с самого детства и ассоциируют с чем-то приятным. Они запоминают, что когда их так зовут, то потом дают еду или играют с ними. Поэтому они реагируют на «кс-кс».

В других странах к кошкам обращаются по-другому, поэтому, например, американские и английские коты откликаются на «кири-кири», а французские — на «мину-мину». В Индии вообще не стали оригинальничать и просто повторяют за кошками их «мяу-мяу». В Чехии и Польше кошек зовут звуками «чи-чи-чи», а в Японии — «ойде-ойде».

Но есть страны, где кошки, как и в России, привыкли к призыву «кис-кис» — например, в Германии. В Финляндии это тоже схоже — «кису-кису», а в Швеции — «кыс-кыс».