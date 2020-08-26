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Русские или украинцы: какой народ самый «славянский» 

Русская семерка 8 часов назад
Русские или украинцы: какой народ самый «славянский»
Фото: Русская семерка
В наши дни генетика стала серьезным подспорьем археологии в вопросе изучения древнейшей истории человечества. Особенно ценны генетические исследования в тех случаях, когда речь идет о происхождении народов, их расселении по материкам и смешении с другими народами.
Но, к сожалению, данные генетики не для всех имеют исключительно научный интерес. Модные сегодня обсуждения результатов генетических исследований иногда превращаются в инструмент спекуляций.

Русские — не славяне

На Украине сейчас очень популярна теория о том, что русские — это и не славяне вовсе, а народец, получившийся в результате смешения финно-угров с татарами и по странной случайности говорящий на русском (славянском) языке.
При этом сторонники такой идеи опираются на некие исследования, которые были проведены учеными из Лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического центра Российской академии медицинских наук. Изучение генофонда русского народа, как бы и показало, что русские — это те же финны. Так что, ни о каком братстве русского и украинского народов и речи быть не может.
Разумеется, «развенчатели мифов» о единстве восточных славян не забывают и о татарах, куда же без них! Так, обсуждение действительно интересного научного вопроса о степени родства народов, издавна сосуществовавших на просторах восточной Европы, опускается до уровня политических дрязг.

Русские — самые «славянские славяне»

Эта идея насаждается другой категорией мифотворцев, которой кажется, что исторический возраст народа влияет каким-то образом на его авторитет и статус в мире. Сторонники этого мифа ставят знак равенства между русскими и славянами вообще, а затем идут еще дальше, объявляя о полном тождестве русских и индоариев, получая таким образом «русоариев» или «славяноариев».
Построив столь замысловатую логическую цепочку, можно сделать заявление о том, например, что наши предки, древние русичи, они же протославяне, проживали на всей территории современной России, включая Сибирь, а также в Индии, в Иране и вообще по всему миру. Причем авторы этой теории тоже опираются на исследования генетиков! Только на сей раз американских.

Вместе с тем наукообразность выкладок сторонников двух данных теорий не может скрыть очевидного: в обоих случаях разговоры о генах, ДНК и гаплогруппах связаны все с той же заботой о «чистоте крови».

В одном случае народу с презрением отказывают в праве носить гордое имя славян на основании того, что он состоит, дескать, из полукровок, в другом же, напротив, народ объявляется самым чистокровным народом в мире.

Так существует ли славянский ген?

Строго говоря, никакого славянского гена, точно так же, как тюркского, финского, германского или какого угодно другого гена, не существует. Гены — структурно-функциональные единицы генетического материала, наследственный фактор, который можно условно представить как отрезок молекулы ДНК — намного древнее, чем любой народ на земле.
Тем не менее генетики выделяют гаплогруппу, которая характерна для представителей славянских народов. Гаплогруппой называют набор нуклеотидов мужской Y-хромосомы, который передается из поколения в поколение без каких-либо изменений в течение тысячелетий. Передается она исключительно по мужской линии.
Так вот, приблизительно 4,5 тыс. лет назад на Среднерусской равнине родился мальчик с несколько иной, чем у отца гаплогруппой. Генетическая классификация гаплогруппы отца выглядит так: R1a. Мутировавшую гаплогруппу сына современные генетики классифицировали как R1a1. Эта мутация оказалась очень живучей.
И в настоящее время обладатели гаплогруппы R1a1 составляют 70% населения России, Белоруссии и Украины, а также составляют большинство населения в других славянских странах. Собственно, этот самый набор нуклеотидов и есть в известном смысле биологический маркер славянства.
Но, разумеется, в наши дни не может быть и речи о неких «чистых» народах, избежавших смешения с другими этносами. Поэтому и славяне тоже весьма неоднородны.
Наряду с этой самой гаплогруппой R1a1 свой генетический след в них оставили многие народы.
Среди русского населения, действительно, около 14% является носителями гаплогруппы, характерной для финно-угров, что совершенно естественно, ведь финно-угорские племена — древние обитатели земель, где сейчас располагается Россия.

Зато гаплогруппа, характерная для монголов, вопреки расхожей поговорке «поскреби русского и найдешь татарина», у русских встречается крайне редко — всего от полутора до трех процентов, у украинцев тоже немного — около пяти процентов.

Зато среди украинцев почти 37% населения являются обладателями гаплогрупп, характерных для Балкан, что, опять же, вполне естественно в силу географической близости и частых контактов. Есть свои особенности и у жителей других славянских стран.
В Белоруссии, например, есть немало носителей гаплогрупп, характерных для народов балтийской группы, чехи и другие западные славяне ближе к западноевропейским народам, у болгар имеется изрядный фракийский след, которым одарили пришлое южнославянское племя древнейшие жители этого региона.
Народ определяют не гены, а язык, традиции, религия и все, что мы называем культурой. Поэтому понятие «славянский ген» следует относить все же к области поэтических метафор, а не науки.
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