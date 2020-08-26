Самый кровавый захват самолета в СССР

Дело о попытке угона самолета семьей Овечкиных — самое громкое и резонансное в конце 80-х годов прошлого века. Оно широко освещалось в прессе, обсуждалось в каждой советской семье. Возмущала простых граждан не столько дерзость угонщиков, сколько сами их личности. Будь Овечкины рецидивистами, матерыми преступниками, случай не получил бы такой огласки.

Джазовый ансамбль «Семь Симеонов»

Угонщики оказались самой обычной советской «ячейкой общества». Нинель Сергеевна Овечкина была многодетной матерью-героиней, практически в одиночку воспитывавшей 11 детей. Ее муж, Дмитрий Дмитриевич, при жизни выпивал и мало уделял внимания отпрыскам. Он умер за 4 года до описываемых событий и оставил супругу саму справляться с огромным семейством.

Нинель Сергеевна неплохо выполняла эту роль. Тем более, что многие из детей уже были взрослыми и активно помогали ей растить малышей. По советским меркам Овечкины жили средненько.

У них были 2 трехкомнатные квартиры в самом Иркутске и дом с участком в пригороде, но пенсия матери и зарплаты старших детей были очень маленькими.

Сыновья Нинель Сергеевны были невероятно музыкальны и потому организовали джазовый ансамбль под названием «Семь Симеонов». О них был снят документальный фильм. «Симеонами» очень гордились и даже отправили на гастроли в Японию. Эта редкая удача и стала поворотным моментом в судьбе самих Овечкиных и многих людей, оказавшихся на борту захваченного ими в 1988 году самолета.

Желание вырваться из нищей страны тотального дефицита

Во время гастролей юным музыкантам было сделано весьма заманчивое предложение от лондонской звукозаписывающей компании.

«Семь Симеонов» уже тогда могли попросить убежища у Великобритании и остаться за границей навсегда, но они не хотели бросать в СССР мать и сестер.

Их никогда не выпустили бы за границу; да и затравили бы на родине.

Вернувшись домой после гастролей, мальчики предложили матери бежать из СССР. Наверняка были и рассказы о красивой жизни за границей. Вот тогда и созрел план угона самолета. Нинель Сергеевна не только поддержала эту идею, но и всецело руководила подготовкой. План был реализован в праздничный день — 8 марта 1988 года.

Как происходил захват

К угону самолета Овечкины готовились очень тщательно. Специально изменяли формы футляров для музыкальных инструментов, чтобы в них можно было пронести оружие. Уже после трагических событий на борту ТУ-154 (бортовой номер 85413, рейс Иркутск — Курган — Ленинград) были обнаружены 2 обреза, около сотни патронов и несколько самодельных взрывных устройств.

Пронести такой арсенал Овечкиным было легко. Музыкантов прекрасно знали в родном городе и практически не досматривали.

В захвате участвовали все Овечкины, кроме старшей дочери Людмилы.

Она была замужем, жила в другом городе (Черемхово) и не знала о готовящемся побеге из СССР.

Когда Овечкины во главе с матерью оказались на борту, они дождались промежуточной посадки самолета в Кургане для дозаправки. Затем потребовали, чтобы был взят курс на Лондон. Сначала пилоты восприняли требование как шутку. Положение тут же изменилось, когда в руках старших Овечкиных появились обрезы. «Симеоны» угрожали взорвать самолет в случае неподчинения.

Итог дела

Никто даже не собирался пускать угонщиков за границу. Самолет посадили на военный аэродром в Вещево, после чего взяли его штурмом. В процессе захвата было убито 9 человек (пятеро из них — террористы), 19 были ранены. Несостоявшиеся угонщики были настроены решительно. В случае неудачи они решили покончить с собой, чтобы не подвергаться суду как предатели Родины.

Старший сын Василий (26 лет) застрелил мать, после чего покончил с собой.

Так же поступил 24-летний Дмитрий, предварительно убив бортпроводницу Жаркую Т. И. Аналогичным образом ушли из жизни Олег и Саша (21 и 19 лет). На суде 17-летний Игорь был осужден на 8 лет лишения свободы. Его беременная 28-летняя сестра Ольга — на 6 лет. Она единственная была против угона самолета и до последнего пыталась отговорить родных от преступной затеи.

Людмила, старшая дочь Нинель Сергеевны, стала опекуном своих младших сестер и братьев. Она удочерила и новорожденную племянницу, которую родила в тюрьме Ольга. Так закончилось дело о первом в СССР угоне самолета с целью бегства за границу.