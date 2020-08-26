С какими людьми русским нельзя было ходить в баню

Поход в баню на Руси всегда воспринимался как особое действо, ведь баню издавна связывали и с потусторонним миром, и с магией, и с оздоровительными ритуалами. Неудивительно, что со временем возник целый ряд банных «табу», которые нежелательно нарушать.

Одни имеют вполне рациональное объяснение, другие же — наследие древних суеверий. Например, с кем вместе лучше не ходить в баню?

С больным человеком

Хотя баня во многих случаях полезна для здоровья, существует ряд противопоказаний, согласно которым посещение бани не рекомендуется. Например, не следует делать это людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, некоторыми недугами дыхательных путей, эндокринными проблемами (по крайней мере в острой форме). У такого человека может случиться приступ, и вам придется его откачивать.

Следует воздержаться также от совместных походов в баню с больными какими-то кожными болезнями или инфекциями — вы легко можете заразиться от такого человека, особенно если будете пользоваться одними и теми же банными принадлежностями.

С пьяным

По старинным поверьям, банные духи — банники — терпеть не могут людей в нетрезвом состоянии и могут заживо содрать с пьяницы кожу.

На самом деле запрет имеет и рациональные корни: выпивший может угореть, обжечься или получить какую-нибудь травму. В общем, если вы пошли в баню с пьяным, то ждите проблем.

С незамужней женщиной

В старину первыми ходили мыться мужчины, и только затем — женщины, так как они считались «нечистыми». Но в некоторых регионах существовали и другие ограничения.

«Во Владимирской губернии, между прочим, держится такое поверье, что мыться в банях не грешно только мужним женам, а вдовам и девицам грешно: «но, коли с молитвой, то и им прощается»», — сообщает Максимов в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила».

Понятно, что незамужним не запрещено было мыться в бане вовсе, но вот отправляться туда вместе с замужними им не разрешалось.

С беременной

Традиционно русские женщины рожали в бане. Однако для беременных баня считалась опасной: банный дух женского пола — Обдериха — не любит будущих матерей, может наброситься и содрать кожу.

Если же затрагивать медицинский аспект, то при беременности не рекомендуется посещать баню, если есть осложнения или угроза выкидыша. Если вы оказались в парилке вместе с беременной женщиной, то не исключены проблемы.

С незнакомым человеком

«Несмотря на то, что «баня парит, баня править, баня все исправит», — она издревле признается нечистым местом, а после полуночи считается даже опасным и страшным: не всякий решается туда заглянуть, и каждый готов ожидать какой-нибудь неприятности, какой-нибудь случайной и неожиданной встречи», — пугает Максимов.

Мало того, что встреченный в бане или поблизости от неё незнакомец может оказаться злоумышленником с дурными намерениями или колдуном (а баню в старину часто использовали для различных колдовских ритуалов).

Это может быть и вовсе какая-нибудь потусторонняя сущность. Так, если верить быличкам, иногда незамужние девицы проводили ритуал на «суженого-ряженого», приглашая его «в баню мыться». В результате под видом «суженого» являлся сам банник.

Криничная в книге «Русская мифология. Мир образов фольклора» рассказывает о народном поверье, по которому проклятые матерями девочки становятся банными «невестами» и находятся в бане в заточении у банника и Обдерихи, пока не появится подходящий жених: «Она ловит парня, зашедшего ночью в баню, в момент, когда он хочет взять из каменки „камешок“, и не без угрозы предлагает себя в жены. Исход обычно предрешен: „у обдерихи-то жонился“. Отказ невозможен: он грозит бедой».

В одиночку

В старину в баню старались не ходить по одному: верили, что одинокий человек легко может стать жертвой банной нечисти. «Похваставшегося тем, что принесет в полночь камень из каменки, неизбежно ждет испытание либо жестокое наказание, — сообщает Криничная. — Моющегося после двенадцати часов „хозяин“ убивает камнем либо запускает в пришедшего сюда поздним вечером камнями (они летят со стороны каменки).

»Как вот сказано — в байне одной мытца нельзя, обдериха сгубит, так оно и есть. У нас жонка одна шустрая говорит: «Пойду одна в байну на третью смену, когда обдерихи моюца». И пошла. И час нету, и другой нету. А пошли за ею, а она под пол в шилья загнана, а кожа на каменке виснет. Обдериха ободрала”».

Если отбросить поверья, то парная — стресс для организма. Вдруг вы почувствуете себя плохо, а рядом никого не будет? Лучше все-таки принимать банные процедуры в компании.