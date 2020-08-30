Почему в СССР повсюду сажали тополя 

В смешанных лесах России можно найти все виды деревьев. Но в городах, особенно в Москве, чаще всего встречаются тополя, которые, испуская пух, только злят жителей столицы. Такой «бум» на дерево из семейства ивовых произошел в СССР, а с чем это было связано, расскажет «Рамблер».

В 50-е годы прошлого века началась акция по озеленению городов. Программа озеленения распространялась на все застраивавшиеся в то время населенные пункты. В связи с этим Иосиф Сталин принял решение массово высаживать тополя. Почему именно эти деревья? Потому что они самые неприхотливые и быстрорастущие.

Кроме того, тополя являются биологическим фильтром, который поглощает загрязняющие вещества. Собственно, именно поэтому эти деревья сажали вдоль дорог. Они устойчивы к загазованности, а на их ветках располагается много листьев, которые выделяют большое количество кислорода в окружающую среду. К слову, один тополь вырабатывает в сутки столько кислорода, сколько необходимо для дыхания 4 человек.

В результате реализации программы озеленения к концу 1960-х годов вся Москва была засажена тополями. При этом изначально столицу собирались засаживать деревьями мужского пола, так как они не производят пух, который переносит пыльцу растений и пыль, заставляя горожан страдать от аллергии. Однако Никита Хрущев настоял на том, чтобы не тратили время на отбор тополей мужского вида, а сажали все подряд.

Кстати, помимо аллергии, пух доставляет и другие неприятности. Тополиная «вата» прекрасно горит. Поэтому в период цветения по Москве в прошлые годы загоралось от него до 20 машин в день.

Сейчас в Москве растет около 150 тысяч тополей — всего 5% от общего количества деревьев в городе. Но популяцию этого дерева продолжают и дальше сокращать.