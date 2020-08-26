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1-я казачья дивизия вермахта: как воевали русские предатели 

Русская семерка 5 часов назад
Казачья дивизия вермахта: как воевали русские предатели
Фото: Русская семерка
В годы Великой Отечественной войны под знаменами нацистской Германии воевали сотни тысяч советских граждан. Одно из самых известных коллаборационистских подразделений — 1-я казачья дивизия, сформированная вскоре после сокрушительных поражений вермахта под Сталинградом и на Курской дуге.

Потомки остготов

Фюрер Адольф Гитлер и его окружение в целом положительно относились к идее создания казачьих воинских частей в составе немецкой армии. В отличие от славян, евреев и других представителей «низшей расы», казаков нацисты считали потомками древнего германского племени остготов, которое до миграции в направлении границ Римской империи проживало в районе Дона.
Созданию казачьих частей в составе вермахта способствовало в том числе и поражение под Сталинградом, и потери в личном составе. Гитлер полагал, что казаки станут надежными союзниками в борьбе с советской властью.

Образование дивизии

Соединение формировалось непосредственно из казаков, пожелавших сотрудничать с немцами во время их прихода на Дон в 1942 году, а также из эмигрантов и захваченных в плен военнослужащих Советской армии. Тем не менее руководящие посты русским не доверяли: большинство штабных и тыловых начальственных должностей занимали кадровые офицеры вермахта. Все командиры полков и дивизионов, кроме генерал-майора Ивана Кононова, также были немцами.
К октябрю 1943 года численность дивизии превысила 18 тысяч человек. Она состояла из двух конных бригад, артиллерийского отряда, саперного батальона, батальона связи, медицинских служб и штаба.
Командование над казаками вермахта было поручено генерал-лейтенанту, групенфюреру СС Гельмуту фон Паннвицу — этническому немцу, происходившему из силезских дворян. Свою симпатию к выходцам с Дона он не скрывал, более того, считал их отдельным народом, предками которого являются скандинавы и который не имеет никакого отношения к русскими.

Боевые действия

Свой боевой путь 1-я казачья дивизия вермахта начала 25 сентября 1943 года в Хорватии, где вступила в бой против югославских партизан под руководством будущего главы республики Иосипа Броз Тито.
Немцы высоко оценили боевые качества казаков. Они были маневренны, выносливы, неприхотливы и в целом прекрасно подходили для боевых действий в горных условиях Балкан.
В конце 1944 года казаки фон Паннвица успешно сражались с Красной Армией у Вировитицы. Дивизия успешно, сумела выбить советские войска из нескольких населенных пунктов и отбросить с занимаемых позиций 233-ю стрелковую дивизию. [С-BLOCK]
Казаки воевали в тесной координации с хорватскими усташами. В результате наступательной операции «Оборотень» 1-я казачья дивизия смогла ликвидировать Вировитицкий плацдарм и занять саму Вировитицу.
Действия казаков фон Паннвица смогли на время затормозить наступление советских частей, но изменить общую катастрофическую для немцев и их союзников тенденцию были не в состоянии. К концу апреля дивизия, к тому моменту преобразованная в 15-й Казачий кавалерийский корпус СС, начала отход к позициям британских войск в Австрии. Численность соединения превышала 30 тысяч человек (20 тысяч казаков, пять тысяч немцев, столько же калмыков, а также украинский батальон и танкисты-власовцы).

Конец казачьей вольницы

Преодолев опасные горные перевалы, корпус смог 9 мая выйти к дислокации 11-й британской танковой дивизии. Спустя два дня союзники приняли его «почетную капитуляцию».
Коллаборационистов распределили по лагерям для военнопленных в районе Линца. А уже спустя несколько недель большинство казаков было выдано СССР. Многие из них получили в дальнейшем длительные сроки заключения в ГУЛАГе, а командир корпуса фон Паннвиц был повешен в Москве в январе 1947 года.

Военные преступления

Казаки вермахта «прославились» многочисленными военными преступлениями на территории Югославии, где применяли тактику выжженной земли. Сам Паннвиц на следствии не стеснялся в подробностях рассказывать о «подвигах» его подчиненных.
Так, зимой 1943-1944 годов в районе Загреба по его личному приказу были повешены 15 мирных жителей, тогда же казаки казнили шестерых крестьян в окрестностях Фрушка-Горы. Там же казаки из 5-го и 6-го кавалерийских полков учинили массовое изнасилование сербских женщин. Не единичны были и случаи сожжения целых сел, жителей которых коллаборационисты подозревали в укрывательстве партизан.
Но самое чудовищное преступление они совершили в январе 1944 года в районе общины Градишка. Казаки 2-й кавказской бригады зверски расправились с 16 пионерами, по большей части девушками, средний возраст которых составлял 15 лет.
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