Кошмарные легенды, в которые верили люди в СССР

Испокон веков люди придумывали различные легенды и охотно верили в них, передавая из уст в уста. Для каждой эпохи характерны свои «сказки». «Рамблер» сделал подборку будоражащих кровь небылиц, которые существовали в СССР.

Иностранцы-вредители

В Советском Союзе все было в страшном дефиците, в том числе и сладости. Из-за этого родилась легенда о злых иностранцах, которые охотились на детей. Считалось, что зарубежные гости угощали советских ребят и девчонок конфетами, которые предварительно были заражены туберкулезом или сифилисом. Также «злодеи» нашпиговывали сладости иголками, кусочками бритвенных лезвий или китовым усом.

Афганская крыса

В 80-е годы, в разгар Афганской войны, люди верили в существование афганских крыс. Ходил слух, что одна семья купила щенка таксы, но он очень странно себя вел: слишком много ел и уделял повышенное внимание хозяйскому ребенку. После того как «щенок» загрыз ребенка насмерть, и выяснилось, что это никакая не такса, а афганская крыса: мол, этих животных моджахеды специально засылали в тыл врага, чтобы те убивали людей.

«Продуктовые» легенды

Конечно, было множество легенд о продуктах питания. Люди верили, что в колбасу добавляли туалетную бумагу, сливочное масло делали из нефти, а водку гнали из опилок. Считалось также, что в пиво перед продажей насыпали стиральный порошок, чтобы образовывалось больше пены. Особо находчивые пускали слухи о том, что в пирожках можно найти крысиные лапы и хвосты, а порой даже человеческие зубы и пальцы.

Проигранные места

Поговаривали, что бандиты играют в карты на «смертельные» места в кинотеатрах. Но загвоздка в том, что проигравший должен был прийти на сеанс, сесть позади проигранного места и убить шилом в сердце зрителя, который там сидел. Считалось, что с местами в вагонах поездов происходило тоже самое.

Опарыши в квасе

Рассказывали, например, что однажды перевернулась бочка с квасом, который продавали в СССР на каждом шагу. Одни говорили, что якобы увидели на дне емкости гигантских опарышей. А другие и вовсе утверждали, что там лежало тело человека.

«Отравленные» джинсы

В Советском Союзе в дефиците были не только продукты питания, но и одежда, в том числе, хорошие фирменные джинсы. Поэтому людям приходилось покупать их у фарцовщиков, которые, в свою очередь, перекупали их у иностранцев, которые якобы заведомо заражали их сифилисом или подкидывали пакетик с блохами или вшами.