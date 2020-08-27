Убит «Черным Сталиным»: как погиб император Эфиопии

27 августа 1975 года был убит (тогда считалось, что умер сам) последний император Эфиопии Хайле Селассие I. Последние месяцы своей жизни после свержения военными негус (правитель) провел во дворце под домашним арестом. Пришедший на смену монархии коммунистический режим вверг страну в красный террор, жертвами которого, по разным оценкам, стали от 100 до 500 тыс. эфиопов.

Бог растаманов и борец с фашизмом

Хайле Селассие I управлял Эфиопией на протяжении 58 лет, 44 из которых носил императорский титул. Негус провел важные реформы, способствовавшие развитию страны и росту ее международного авторитета. Он создал сильное централизованное государство, ликвидировав феодальную раздробленность и рабство, содействовал становлению демократических начал, формированию эфиопской нации. С другой стороны, Хайле Селассие I оставался диктатором, который жестко расправлялся с оппозицией, опираясь на доносчиков и тайную полицию.

Эфиопский правитель, до коронации носивший имя Рас Тэфэри Мэконнын, безмерно почитается сторонниками растафарианства — растаманами. Приверженцы этого религиозного течения считают императора воплощением Бога на Земле (Джа), а день его рождения — праздником, подобным Рождеству. Так, большим поклонником Хайле Селассие являлся знаменитый музыкант в стиле регги Боб Марли.

Еще будучи губернатором одной из провинций, будущий император встречался с Николаем Гумилевым в ходе его экспедиции в Абиссинию в 1913 году.

Русский поэт подарил своему новому знакомому ящик вермута и сфотографировал его.

В 1936 году, после поражения Эфиопии в войне с Италией, уехавший в изгнание Хайле Селассие заявил с трибуны Лиги наций о том, что его страна стала лишь первой жертвой фашизма, и вскоре Европа разделит ее участь. В 1941-м, благодаря успешным действиям британских войск и местных партизан, Эфиопия стала первой страной, освобожденной от фашизма. После победы над итальянцами монарх торжественно въехал в Аддис-Абебу. Среди его заслуг — введение конституции, модернизация армии и гражданской администрации, учреждение национального банка и валюты. Император пытался решать социальные проблемы, что позволяло мировым наблюдателям говорить о «королевском социализме» в Эфиопии.

Император и Советский Союз

Успешно маневрировал он и на внешнеполитической арене, выстроив дружеские отношения с СССР. В 1943 году Эфиопия первой из африканских стран установила дипломатические отношения с Москвой. Однако вхождению Аддис-Абебы в советскую орбиту не дал состояться различный взгляд на будущее Эритреи. СССР поддерживал ее стремление к независимости, в то время как Великобритания пыталась включить эту имевшую выход к морю колонию в Эфиопию.

Американцы поддерживали позицию Лондона. Как следствие, между Аддис-Абебой и Вашингтоном сложился военно-политический союз, подкрепленный договорами об экономическом сотрудничестве, взаимной обороне и финансовой помощью. За 15 лет американцы перечислили Эфиопии $125 млн Режим Хайле Селассие попал в зависимость от компаний США. Однако, когда американцы начали проявлять активность в Сомали, их отношения с эфиопами охладели, и те вновь развернулись в сторону Москвы.

В 1956 году в столицах Эфиопии и СССР вместо дипломатических миссий открылись посольства.

А в июле 1959-го император впервые лично пожаловал в Советский Союз с официальным визитом, где увиделся с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и патриархом Алексием I. В СССР встречу назвали «праздником христианского общения», подтвердившим и укрепившим «узы старинной дружбы, связывающие Русскую православную церковь с церковью далекой Эфиопии». В ответном обращении Хайле Селассие высказал свою радость по случаю посещения главы РПЦ, к которой Эфиопская церковь «с давних пор испытывает братскую любовь».

Вместе с Хрущевым император посетил цирк, где наблюдал за работой «королевы тигров» Людмилы Касаткиной и остался в полном восторге от увиденного, заметив, что «такие героические женщины есть только в Советском Союзе». Переговоры оказались для эфиопской делегации необычайно плодотворными. СССР предоставил Эфиопии долгосрочный кредит в размере $90 млн под низкий процент для развития промышленности и сельского хозяйства.

Впрочем, крепкой дружбы не вышло. Резкий спад в отношениях наметился после событий в Чехословакии 1968 года. В Эфиопии сочувственно отнеслись к стране — «жертве внешней агрессии», с которой они также сотрудничали. В итоге Хайле Селассие I предпочел равно удалиться от Запада и Востока, составив компанию Югославии в Движении неприсоединения. Император еще дважды приезжал в СССР, но о прежней взаимной теплоте уже не было и речи. В отличие от Хрущева, считавшего Хайле Селассие своим «дорогим другом», Леонид Брежнев относился к нему просто как к очередному африканскому правителю.

Хайле Селассие как лидер свободной Африки

Деколонизация Африки в начале 1960-х годов, появление молодых африканских государств, лидеры которых часто руководствовались радикальными формами в международных отношениях, а также возрастающее влияние арабского мира оказали заметное влияние и на внешнеполитическую деятельность самого Хайле Селассие I. Для защиты национальных интересов Эфиопии от арабского Востока, который спонсировал сепаратистов Эритреи, негус пытался наладить диалог с Саудовской Аравией, Йеменом и Египтом. В 1970 году он даже пошел на разрыв дипломатических отношений со своим партнером — Израилем.

Вторым стратегическим направлением внешнеполитического курса тех лет стала борьба за всеафриканское единство.

Император способствовал образованию Организации африканского единства (ныне Африканский союз), поддержал созыв конференции глав африканских государств в Аддис-Абебе, взял на себя функции посредника в урегулировании пограничного конфликта между Алжиром и Марокко.

Как указывает эфиопский и российский историк Кассае Ныгусие Вольде Микаэль, «политика Хайле Селассие I, основанная на принципах мирного сосуществования и нейтралитета, сделала его популярным и желанным партнером во многих странах мира и Африки». Решившись на сближение с США, император надеялся, что сильный союзник обеспечит ему гарантированную защиту от вмешательства во внутренние дела Эфиопии не только со стороны коммунистического блока, но и со стороны членов Лиги арабских государств . Однако расчеты Хайле Селассие I не оправдались. Автор отмечает, что в преддверии революции 1974 года Вашингтон не поспешил на помощь Аддис-Абебе, а официальные лица США давали понять, что Эфиопия и ее лидер — далекая периферия их внешней политики.

«Хотя западное партнерство не пролилось золотым дождем над Эфиопией, а военный зонтик США в нужный момент не раскрылся, было бы неверно оценивать внешнеполитические усилия монарха как пустые хлопоты, ибо он не был прекраснодушным мечтателем. Прагматизм и твердая политическая воля позволили Хайле Селассие I избавить Эфиопию от вассальной зависимости Великобритании, Франции и Италии и стать частью свободного мира», — констатирует профессор в своей монографии «Хайле Селассие I — император Эфиопии».

Низложение и убийство

Выгодно отличаясь от большинства африканских правителей своего времени, Хайле Селассие превратился в ключевую фигуру на континенте. Его хорошо знали, с ним считались и в остальном мире. Однако, отдавая слишком много внимания внешней политике, император выпустил из-под контроля ситуацию внутри Эфиопии. В результате голода начала 1970-х годов, роста инфляции и безработицы там обострилось недовольство властью.

«В начале 1970-х годов проблемы империи усугубились неблагоприятной внешней и внутренней экономической конъюнктурой, — отмечается в статье Ивана Лошкарева «События в Эфиопии в 1974-1975 гг. : революция или что-то другое?» — Засуха 1973 года в семи из 14 провинций вместе со злоупотреблениями в сфере продовольственных поставок привела к голоду. Из-за очередной арабо-израильской войны был закрыт Суэцкий канал, что прервало экспорт кофе в страны Западной Европы. Одновременно росли цены на нефтепродукты, что привело к росту цен на остальные товары (включая продовольствие). Император не спешил с предоставлением помощи голодающим провинциям. Единственно разумным действием в таких условиях было дальнейшее сокращение расходов государства и формирование резерва финансовых средств. Но именно это и вызвало возмущение различных слоев населения в столице, поскольку сокращались затраты на зарплаты чиновников, работников системы образования».

В 1974 году в Эфиопии произошли события, которые одни исследователи трактуют как переворот, а другие прямо называют революцией. Ключевую роль сыграли военные. Они арестовали 82-летнего Хайле Селассие, обвинив его в «злоупотреблении властью и своим положением в собственных интересах». Также под арест отправились члены императорской семьи и сановники режима.

В день своего низложения Хайле Селассие заявил:

«Если революция совершается для блага народа, я на стороне революции».

Последние месяцы жизни свергнутый император провел во дворце на холмах Аддис-Абебы в окружении солдат, которые, как и прежде, отвешивали ему поклоны. Благодаря этим жестам Хайле Селассие продолжал верить, что все еще является императором Эфиопии. Бывший монарх хорошо себя чувствовал, много читал и общался со своими охранниками, которых еженедельно меняли в целях избежать вербовки. Иногда Хайле Селассие интересовался ходом революции. По другую сторону дворца содержались в подвалах бывшие вельможи, приближенные к императору.

27 августа 1975 года Хайле Селассие скончался в своей «золотой клетке» при весьма загадочных обстоятельствах. Новый лидер страны Менгисту Хайле Мариам, которого за жестокие методы борьбы с политическими оппонентами и развернувшийся террор называли «Черным Сталиным» и «Мясником из Эфиопии», отрицал какое-либо насилие по отношению к сверженному престарелому монарху. Как утверждал «красный негус», его оппонент умер в своей кровати из-за осложнений после операции по поводу болезни простаты. По другим сведениям, Хайле Селассие перенес хирургическое вмешательство за несколько месяцев до кончины, а в свои последние дни хорошо себя чувствовал.

Лишь после падения коммунистического режима в Эфиопии в 1991 году стало известно, что Хайле Селассие убили.

По приказу Менгисту императора задушили подушкой в собственной постели, а труп выбросили в отхожее место. Вместе с ним казнили бывших министров и сотни придворных. В 1994 году суд Эфиопии признал исполнителями этого преступления нескольких офицеров.

В 1992-м останки Хайле Селассие I были найдены. По одной из версий, кости покоились под бетонной плитой на территории дворца, по другой — под уборной. Их поместили сначала в мавзолей императора Менелика, а в 2000 году торжественно перезахоронили в склепе при соборе Святой Троицы в Аддис-Абебе.

В 2008 году бывшего президента и генерального секретаря ЦК Рабочей партии Эфиопии Менгусту заочно приговорили к смертной казни по обвинению в геноциде. Аналогичный вердикт был вынесен в отношении 18 деятелей коммунистического режима. Менгусту признали виновным в убийстве Хайле Селассие и расправе над патриархом Эфиопской православной церкви абуной Теофилосом. Впрочем, приговор так и не был приведен в исполнение. Менгусту предоставил убежище президент Зимбабве Роберт Мугабе . Предположительно, в этой стране «красный негус» скрывается до сих пор, хотя его благодетеля уже нет в живых.

В 2019-м лидеры стран Африканского союза открыли памятник Хайле Селассие у главного входа в штаб-квартиру организации в Аддис-Абебе.