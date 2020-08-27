Почему немцы не брали казаков в плен в Первую мировую 

В Первую мировую войну казаки войска Донского внесли существенную лепту, отправив на фронт 115 тыс. прекрасно обученных бойцов. О том, какой выучки были казачьи части, говорит количество павших в боях — у казаков оно составляло всего 3%. За годы войны донцы потеряли убитыми всего 3626 человек, ранения и контузии получило 12 675 человек.

В плен попало всего 164 человека — немцы казаков предпочитали в плен не брать, вычисляя их по лампасам на штанах, а случилось это после подвига донца Козьмы Фирсовича Крючкова, который с товарищами 12 августа 1914 года под городом Кальвария встретился с немецким отрядом. И так уж получилось, что казаки остались в живых, а из немцев не ушел никто.

Сам же Крючков убил одиннадцать германцев и стал первым казаком, получившим Георгиевский крест.

Крючков появился на свет в 1888 году в небогатой семье казаков-старообрядцев недалеко от станицы Усть-Хоперская (Волгоградская область), в 1911 году пошел служить в Третий Донской полк им. Ермака Третьей кавалерийской дивизии. К началу Первой мировой войны он был уже опытным бойцом в чине приказного.

Агитационная брошюра того времени говорит о том, что Крючков вместе с товарищами: Иваном Никаноровичем Щегольковым, Василием Александровичем Астаховым и Михаилом Павловичем Иванковым был в дозоре и наткнулся на германский разведотряд в 27 человек; было это на границе Польши и Пруссии.

Казаки вступили в бой с превосходящими силами противника, и сам Крючков убил 11 германцев, получив при этом многочисленные ранения.

Сам герой рассказывал, что сначала стрелял в немцев, затем, когда немецкий офицер нанес ему рубленую рану руки, бросил винтовку и начал рубить палашом, зарубил офицера, а после — взялся за пику и буквально не успел опомниться, как 11 немцев уже лежали в траве бездыханными, а товарищи сумели справиться с остальными.

Из 27 германцев уцелело только три человека, но они сбежали и догнать их не было возможности. В результате боя лошадь Крючкова, которую тот назвал «крайне послушной», получила множество ран, но сумела проскакать шесть верст до основного расположения полка.

Буквально через сутки в полку появился командующий армией генерал Павел Кaрлoвич Рeннeнкaмпф, который узнал о подвиге казака, и отколов от своего кителя георгиевскую ленту, прикрепил ее к груди Крючкова и поздравил казака с наградой.

Немного по-другому видит подвиг Крючкова специалист по истории казачества Андрей Вадимович Венков. Он ссылается на воспоминания Крючкова, в которых говорится, что казаки стояли на посту «над границей», провели бессонную ночь, так как накануне местные видели шпиона. Утром их разбудили крестьяне, которые увидели, как немцы вываживают уставших коней.

Казаки бросились седлать лошадей, Георгий Рвачев ускакал в полк с донесением, а остальные — Астахов, Шегольков, Иванков, Крючков и пограничники бросились догонять немцев, которые уже уходили через гору.

Казаки догнали неприятеля через несколько верст, на болоте. Заметив их, немцы развернулись и пошли в атаку, но казаки открыли стрельбу. Немцы решили не вступать в бой и начали уходить. В погоню за ними поскакали только четверо казаков, они догнали германцев через шесть верст.

Германцы, заметив, что за ними скачут всего четверо, решили принять бой. Казаки спешились, открыли огонь по противнику и убили офицера, а затем пустились на лошадях прочь. Они бы легко ушли от неприятеля, если бы не Иванков — он служил первый год, стал отставать, и немцы, догнав его, начали колоть пиками. Тогда казаки вернулись, чтобы отбить товарища. Отбив раненого Иванкова, они стали уходить от немцев, бросившись в стороны. Немцы бросились в погоню, однако Астахов и раненый Иванков сумели отбиться и уйти; отбился от германцев и Щегольков.

Тогда немцы навалились на задержавшегося Крючкова, и тому пришлось туго — немецкий унтер рубанул его по руке, и Крючков был вынужден бросить винтовку, но сумел вытащить палаш, и несколько раз рубанув унтера по шлему и по шинели, смог зарубить его, попав по шее.

Дальше все завертелось — немцы преследовали Крючкова и кололи его пиками, но он сумел вырвать у одного из них это оружие, стал обиваться от неприятеля и колоть нападавших. О таком течении боя говорит и характер ран Крючкова — из 16 ранений девять были нанесены пиками в спину, по касательной («под кожу»), когда казак уходил от немцев, пригнувшись к седлу.

Покончив с противником, Крючков догнал Щеголькова, и вместе они поскакали в полк, но через шесть верст Козьма почувствовал себя плохо. Казаки выехали на большак, увидели крестьянина на телеге и слезли с коней.

Крестьянин отвез их в госпиталь. Оказалось, что у Крючкова 16 ран и рубленая рана на пальцах, у Шеголькова — два ранения пикой, у Иванкова — три ранения пикой, и только Астахов отделался одной раной.

Были изранены и лошади: лошадь Крючкова получила 11 ранений, Иванкова — 10, а конь Шеголькова получил четыре укола пикой. У немцев (их, очевидно, было около 20) пятеро ушли, двое попали в плен ранеными, остальные полегли. Щегольков, Астахов и Иванков тоже получили Георгиевские кресты за этот бой, но немного позже.

Говорят, что после подвига Крючкова немцы стали узнавать казаков издалека. Казакам даже пришлось отказаться от штанов с лампасами и сменить форму на общевойсковую — это должно было помешать противнику определять передвижение войск.

Во время Гражданской войны Крючков остался верен присяге, воевал на стороне белых, сражался в рядах Донской армии, дослужился до сотника и погиб, сраженный большевистской пулей, ранней осенью 1919 года. Произошло это во время Вешенского восстания казаков в бою недалеко от деревеньки Лопуховка под Саратовом.