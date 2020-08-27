Виновных били кнутами, отправляли в ссылку, вешали и даже отдавали на растерзание толпе: не помогало. Взятки в России продолжали брать. 27 августа 1760 года Елизавета I издала указ против "кормления" чиновников.

Это был официальный запрет "раз и навсегда". Причина — "ненасытная жажда корысти". Указ императрицы ожидали со страхом. Но он грозил лишь понижением по службе. В крайнем случае — увольнением.

Не дашь, сам возьму!

Елизавета Петровна не походила на своего отца Петра I. Он как-то повесил за взяточничество губернатора Сибири, у места казни устроил пир и заставил пить и плясать родственников повешенного. Петр предложил и другой способ борьбы с коррупцией: с помощью специальных бюрократических структур.

"На деле одни ворюги стали контролировать других", — говорит доцент кафедры истории России МПГУ Алексей Синелобов.

"Указ вышел, когда возникла реальная угроза для работы всего госаппарата. Все делалось через взятки. Но эта проблема родилась не в XVIII веке и была обратной стороной скудного содержания института власти со стороны государства. Оно всегда не доплачивало чиновникам. При предшественнице Елизаветы канцелярские служащие получали жалованье и вовсе мехами: понятно, что они сами "добирали" себе на жизнь. Могло ли в этих условиях государство жестко бороться с коррупцией? Нет. Ведь кто тогда будет вести дела, сидеть во всех этих коллегиях и канцеляриях?.. "

© РИА Новости / Императрица Екатерина Вторая

Указ Елизаветы ничего не изменил. При следующей императрице, Екатерине II, случился самый страшный разгул коррупции. На дверях госучреждений висели расценки: "за что" и "сколько". Воровали неприкрыто. Екатерина однажды написала:

"И меня обкрадывают: утром видела из окна, как потихоньку выносили из дворца огромные корзины — разумеется, не пустые".

Москва приносёлюбит

Отношение русского общества к коррупции всегда было специфическим. Казни за взятку собирали толпы народу, но их жестокость почему-то не пугала. Даже тогда, когда при Иване Грозном делопроизводителю отрубили сначала ноги по колено, потом руки по локоть — за то, что он принял "гуся, нашпигованного монетами".

"Да, население жаловалось на поборы, но почему?, — продолжает Алексей Синелобов. — Жалобы не были борьбой с явлением. Властям сообщали о том, что конкретные чиновники превысили квоту — аппетит у них слишком большой. А обычный, с точки зрения людей, "принос" — это нормально".

Выжигать коррупцию каленым железом начали только в советские времена — в сталинские годы: тогда среди репрессированных было особенно много бухгалтеров и финансистов. Но эпоха репрессий прошла, а старинная поговорка осталась: