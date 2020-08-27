Популярные слова, которые все употребляют неправильно 

Даже самые образованные люди нередко используют множество слов неправильно, не подозревая о том, что они означают на самом деле. "Рамблер" выбрал пять популярных слов, в употреблении которых мы регулярно допускаем ошибки.

Гражданский брак

Даже на ТВ мы нередко слышим, как ведущие употребляют выражение "гражданский брак" неправильно, имея в виду сожительство двух людей. На самом же деле гражданский браком называется брак, зарегистрированный в ЗАГСе, но не в церкви.

Одиозный

Многие люди убеждены, что синонимами этого эпитета являются слова "выдающийся" и "знаменитый". На деле же "одиозный" означает "крайне неприятный". Не пытайтесь, используя это слово, сделать кому-то комплимент.

Асексуальный

Нередко так говорят о человеке, который не вызывает сексуального влечения. Однако на самом деле данное слово характеризует людей, которые равнодушны к сексу. При этом они могут быть крайне привлекательны.

Нелицеприятный

Зачастую этот эпитет используют в попытках описать неприятного человека. Вот только "нелицеприятный" означает "беспристрастный" и "справедливый".

Троглодит

Именно так ученые именуют наших предков — первобытных жителей пещер. В переносном значении это слово можно употреблять вместо "грубый" и "некультурный", но не стоит думать, что троглодит — это синоним "обжоры".