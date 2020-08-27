Как предохранялись в стране тотального дефицита 

Вопреки популярному высказыванию о том, что в СССР секса нет, он был вопреки всему и часто требовал предохранения. А вот с контрацепцией как раз была беда — доступные всему цивилизованному миру барьерные и оральные средства предохранения были дефицитом. Если они и появлялись в продаже, то в качестве и исполнении, которые напрочь отбивали любое желание. Как же предохранялись в стране, где даже туалетная бумага была роскошью?

Страна, запускавшая ракеты в космос и строившая атомные ледоколы не могла обеспечить своих граждан даже презервативами. Поэтому секс в СССР долгие годы был занятием рискованным. Без опаски предаваться страсти могли лишь замужние женщины, уверенные в своем партнере и допускающие вариант появления ребенка.

Все остальные категории дам вынуждены были играть в рулетку, в которой «призом» могла быть нежелательная беременность или венерическое заболевание. Количество абортов в Союзе было невероятным — при населении в 140 миллионов, в год только в больницах прерывали 5 миллионов беременностей.

Абортное дело стояло на потоке — несмотря на внушительную стоимость процедуры в 40−50 рублей, многие медики даже не удосуживались делать местную анестезию. Да и старались не особо, поэтому количество осложнений всегда было велико. Но перед тем как попасть на такую процедуру, приходилось выслушивать в кабинете участкового гинеколога нравоучения о моральной стороне вопроса и страшные истории о бесплодии.

Не удивительно, что многие девушки обращались к сомнительным частным «специалистам» или пытались сорвать беременность кустарными способами. Способов избавиться от плода было множество и для этих целей использовали самые варварские и странные способы и вещества. Иногда все заканчивалось инвалидностью или даже гибелью беременной.

Наиболее популярным способом предохранения в республиках Союза был прерванный половой акт. У этого способа было множество недостатков, начиная от необходимости постоянно быть начеку, и заканчивая его сомнительной эффективностью. Кроме этого, такой способ контрацепции никак не защищал от передающихся половым путем инфекций.

В тех случаях, когда что-то шло не так, приходилось переходить к «плану Б», подразумевавшему разного рода спринцевания и промывания. Для этого могла использоваться как банальная вода, так и «тяжелая артиллерия» в виде раствора уксуса. Ходили также легенды, что удалить семя помогают интенсивные прыжки и приседания, в которые многие свято верили.

В 50-х годах прошлого века в аптеках больших городов начали появляться презервативы. Страна закупала за рубежом, например в Венгрии и ГДР относительно качественные, соответствующие мировым стандартам продукты, но простым смертным они были недоступны. Заветный импорт разгребали «по блату» еще до того, как он попадет на прилавки.

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Рядовые советские граждане, при известной доле везения, могли разжиться продукцией отечественного производства, по 2 копейки за штуку. Но многие отказывались от такого счастья по двум причинам. Во-первых, советские презервативы можно было считать настоящими убийцами желания. Это были толстостенные резиновые изделия с соответствующим запахом и щедро пересыпанные тальком.

А во-вторых, сексуальная культура в стране отсутствовала как таковая и все, что было связано с интимными отношениями считалось постыдным и развратным. Поход за презервативами в ближайшую аптеку превращался в настоящий квест. Заниматься этим мог только мужчина, так как женщину, покупающую «резиновое изделие № 2», 30−40 лет назад сограждане просто испепелили бы взглядом на месте.

Кавалер, решившийся на покупку контрацептивов, мог долго бродить вдоль аптечных витрин, дожидаясь, пока выйдут все посетители. Настоящим подарком судьбы был провизор мужчина, при котором можно было называть вещи своими именами. Но такое было редкостью и поэтому горе-любовнику приходилось мяться и краснеть под строгим взглядом работниц фармацевтической отрасли.

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Чтобы не называть в аптеке вещи своими именами, были придуманы десятки эвфемизмов, сегодня вызывающих безудержное веселье. Кстати, о происхождении кодового и очень целомудренного названия «резиновое изделие № 2» ходит немало легенд. Наиболее распространенная гласит, что все дело в трех сортах резины, использовавшихся в СССР для производства резиновых изделий. Якобы из первого сорта выпускали самое важное — противогазы, поэтому они назывались «резиновое изделие № 1». Из второго сорта производили презервативы — «резиновое изделие № 2», а из третьего — канцелярские ластики — «изделия № 3». Но на самом деле это вовсе не так, а все гораздо проще.

Когда презервативы только начали выпускать в Союзе, а это были 1930-е годы, существовали три размера этих изделий: № 1 — маленький, № 2 — средний, № 3 — большой. Первый номер не пользовался спросом, так как ни один мужчина не признается в скромных размерах органа. Третий также был не очень ходовым, поэтому скоро в аптеках остались только «презервативы № 2».

Но так как за слово «презерватив» в приличном обществе можно было получить по шее, даже на аптечных ценниках скромно указывали: «резиновое изделие № 2». Так и повелось.

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А что оральные контрацептивы? В СССР их производили нескольких видов, но найти их в продаже было практически невозможно. Еще сложнее было обладательнице заветной упаковки пилюль явиться к врачу и попросить его рассказать, как и сколько принимать, чтобы эффективность была максимальной, а вред для организма, как можно меньший.

Женщины, которым посчастливилось достать противозачаточные таблетки, хранили их на крайний случай и в случае подозрения на беременность принимали целую упаковку. Такой гормональный удар мало для кого проходил бесследно и побочные эффекты в виде лишнего веса или сильных болей в животе никого не удивляли.

Во второй половине 80-х годов, когда противозачаточные таблетки можно было достать относительно просто, они все равно не пользовались большой популярностью. Типичный «совковый» подход — не предохраняться до первой беременности, почему-то был взят на вооружение гинекологами и врачи с крайней неохотой выписывали такие препараты и не слишком любили о них упоминать.

Как мы видим, красивая и безопасная любовь в СССР была доступна очень немногим избранным, а большинство жителей страны были вынуждены проявлять изобретательность или рисковать. Сексуальная грамотность населения была также очень низкой, из-за чего на ровном месте возникали комические и, увы, трагические ситуации. В СССР, кроме секса, не было многих вещей, например, нищеты, наркомании, семейного насилия и что к чему мы начинаем понимать только сегодня..