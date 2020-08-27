Дурацкие привычки, выдающие типичного москвича 

Москвичи на третьем месте среди жителей страны по частоте поедания семечек. Обгоняют их в этой привычке только жители Ростова-на-Дону и Краснодара. «Вечерка» выяснила, какие еще повадки выдают жителя столицы.
Напиток в стаканчике
Одна из самых распространенных привычек москвичей — пить кофе на ходу.
— Москвичей все чаще можно увидеть со стаканчиком кофе в руках, — говорит клинический психолог Марианна Юрьева.
Возможно, они взяли пример с героев иностранного кино, которые носятся по городу с горячим напитком.
Я глаз не сомкнул!
Не высыпаться уже стало трендом среди горожан.
— По утрам в офисах часто можно услышать, как коллеги хвастаются, кто из них меньше часов спал. Москвичи стремятся выглядеть трудоголиками, считают плюсом, что у них так много дел и приходится жертвовать сном, — отмечает психолог.
С гаджетом везде
Забыть смартфон дома — катастрофа. Там ведь все рабочие дела, соцсети, переписка с родными.
— Москвичи буквально живут в своих телефонах. И опять же не высыпаются, потому что перед сном листают ленту новостей, — говорит Юрьева.
Боюсь опоздать
Москвичам свойственно и везде спешить.
— Они как будто всегда боятся опоздать. Из-за этого иногда могут казаться рассеянными, — поясняет эксперт.
Кросс по эскалатору
В отличие, например, от петербуржцев, которые на эскалаторах сидят, москвичи по нему бегают.
— В столице даже правила метро подстроили под эту привычку. Пассажиров просят держаться правой стороны, чтобы их могли обогнать, — объясняет психолог.
— Когда я спрашиваю своих пациентов, куда они торопятся, то часто получаю ответ: «Нужно успеть все сделать». Но это невозможно! Из-за желания все успеть многие начинают жертвовать даже сном, а из-за этого у человека может возникнуть физиологический стресс. Кто-то начинает заедать тревогу, кто-то грызет ногти или совершает другие бессознательные действия.
Загадочная столичная душа
Вещи, которые кажутся москвичам обыденными, у европейцев вызывают удивление. «Вечерка» узнала, какие привычки жителей столицы непонятны иностранцам.
■Вежливость. Русских часто обвиняют в неулыбчивости, однако приветливых европейцев удивляет, что жители столицы уступают пожилым людям в метро, а мужчины открывают двери перед женщинами.
■ Повседневный макияж. Накрашенные москвички на каблуках, которые идут на работу, восхищают мужчин из других стран. В Европе маникюр и макияж считаются атрибутами праздничного образа.
■ Чтение в метро. Москвичи часто читают в метро, что иностранцам кажется странным. Кроме того, европейцы недоумевают, как можно свободно пользоваться гаджетами в метро. Парижане, например, в своей подземке опасаются доставать дорогостоящую технику, потому что их могут обокрасть.
■ Домашние тапочки. В гостях у москвичей иностранцы не понимают многих вещей — квартиры на первом этаже, наличие центрального отопления, раздельный санузел. Но больше всего жители других стран не понимают, зачем дома снимать обувь и переобуваться в удобные тапочки.
■ Большие собаки в квартирах. Европейцам такое кажется странным. Они привыкли держать питомцев в загородных домах, ведь в квартирах большим собакам тесно.
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