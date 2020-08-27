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Дурацкие привычки, выдающие типичного москвича 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Дурацкие привычки, выдающие типичного москвича
Фото: Вечерняя Москва
Москвичи на третьем месте среди жителей страны по частоте поедания семечек. Обгоняют их в этой привычке только жители Ростова-на-Дону и Краснодара. «Вечерка» выяснила, какие еще повадки выдают жителя столицы.

Напиток в стаканчике

Одна из самых распространенных привычек москвичей — пить кофе на ходу.

— Москвичей все чаще можно увидеть со стаканчиком кофе в руках, — говорит клинический психолог Марианна Юрьева.

Возможно, они взяли пример с героев иностранного кино, которые носятся по городу с горячим напитком.

Я глаз не сомкнул!

Не высыпаться уже стало трендом среди горожан.

— По утрам в офисах часто можно услышать, как коллеги хвастаются, кто из них меньше часов спал. Москвичи стремятся выглядеть трудоголиками, считают плюсом, что у них так много дел и приходится жертвовать сном, — отмечает психолог.

С гаджетом везде

Забыть смартфон дома — катастрофа. Там ведь все рабочие дела, соцсети, переписка с родными.

— Москвичи буквально живут в своих телефонах. И опять же не высыпаются, потому что перед сном листают ленту новостей, — говорит Юрьева.

Боюсь опоздать

Москвичам свойственно и везде спешить.

— Они как будто всегда боятся опоздать. Из-за этого иногда могут казаться рассеянными, — поясняет эксперт.

Кросс по эскалатору

В отличие, например, от петербуржцев, которые на эскалаторах сидят, москвичи по нему бегают.

— В столице даже правила метро подстроили под эту привычку. Пассажиров просят держаться правой стороны, чтобы их могли обогнать, — объясняет психолог.

Анфиса Калистратова, психолог:

— Когда я спрашиваю своих пациентов, куда они торопятся, то часто получаю ответ: «Нужно успеть все сделать». Но это невозможно! Из-за желания все успеть многие начинают жертвовать даже сном, а из-за этого у человека может возникнуть физиологический стресс. Кто-то начинает заедать тревогу, кто-то грызет ногти или совершает другие бессознательные действия.

Загадочная столичная душа
Вещи, которые кажутся москвичам обыденными, у европейцев вызывают удивление. «Вечерка» узнала, какие привычки жителей столицы непонятны иностранцам.
■Вежливость. Русских часто обвиняют в неулыбчивости, однако приветливых европейцев удивляет, что жители столицы уступают пожилым людям в метро, а мужчины открывают двери перед женщинами.
■ Повседневный макияж. Накрашенные москвички на каблуках, которые идут на работу, восхищают мужчин из других стран. В Европе маникюр и макияж считаются атрибутами праздничного образа.
■ Чтение в метро. Москвичи часто читают в метро, что иностранцам кажется странным. Кроме того, европейцы недоумевают, как можно свободно пользоваться гаджетами в метро. Парижане, например, в своей подземке опасаются доставать дорогостоящую технику, потому что их могут обокрасть.
■ Домашние тапочки. В гостях у москвичей иностранцы не понимают многих вещей — квартиры на первом этаже, наличие центрального отопления, раздельный санузел. Но больше всего жители других стран не понимают, зачем дома снимать обувь и переобуваться в удобные тапочки.
■ Большие собаки в квартирах. Европейцам такое кажется странным. Они привыкли держать питомцев в загородных домах, ведь в квартирах большим собакам тесно.
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Истории , Анфиса Калистратова
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