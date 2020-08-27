Какие русские фамилии были пожалованы за заслуги

Фамилия многое значит для русского человека. Даже теперь, когда она постепенно становится лишь идентификатором в паспорте, ещё можно выяснить историю её происхождения и значение. А между тем в былые времена фамилия могла быть пожалована за особые заслуги или просто по прихоти царственных особ. Как правило, новую фамилию даровали вместе с дворянским титулом или, если одариваемый уже был из знатного рода, присоединяли к имеющейся.

Мощная традиция присвоения новых фамилий почётным родам пошла со времён, когда ещё трудно было разделить фамилию как таковую и прозвище, данное народом и летописцами. Чаще всего так было с князьями. Изначально их величали по имени и отчеству, лишь иногда добавляя название местности, откуда он был родом, города где княжил или известной битвы, которую выиграл. Обычно прозвище умирало вместе с князем, иногда переходило к его потомкам.

Наиболее яркий пример — Александр Невский , который, как известно, разбил шведское войско на Неве. Сыновья Александра Ярославича не принимали участие в битве. Но в повести «О зачале царствующего града Москвы», находящейся в «Хронографе Дорофея Монемвасийского» конца XVII века, сказано: «Лето 6889-го октября в 29 день в Володимере граде по державе князя Владимера державствовал князь Андрей Александрович Невский , а во граде Суздале державствовал князь Данил Александрович Невский». Можно сказать, что это первая фамилия, пожалованная за заслуги перед родиной, и наградил ею потомков князя сам русский народ.

Когда в России укрепилась монархия, жаловать фамилии начали уже цари. Многие известные нам сегодня фамилии на самом деле должны писаться через дефис. Например, граф Григорий Потёмкин имел приставку «Таврический» за присоединение к России Тавриды в 1783 году. Великий полководец Александр Суворов на самом деле граф Суворов-Рымникский. Таковым он стал благодаря блестящей победе над турецким войском на реке Рымник. А после его эпохального похода в Италию через Альпы он стал официально величаться италийским графом Суворовым-Рымникским.

Но не только за военные победы давали фамилии. Иногда монархи просто решали принять деятельное участие в судьбе приближённого. Так, Пётр Первый привёз из поездки в Константинополь темнокожего мальчика (как тогда говорили — арапа) по имени Ибрагим. Мальчик служил царю камердинером и рос при дворе. Российский император так привязался к нему, что даже стал крёстным.

При крещении Ибрагиму было дано имя Пётр. Но он так не хотел расставаться с прежним именем, что царь позволил по-прежнему называться Абрамом. Только через несколько лет Пётр Великий дал ему фамилию Ганнибал в честь великого античного полководца, до того он официально именовался Абрамом Петровым.

Благодаря высочайшей милости новую фамилию обрёл и известный русский художник, автор «Последнего дня Помпеи» Карл Брюллов . Точнее, его фамилия была русифицирована. Уже будучи признанным мэтром, вхожим в круги, приближённые к императору, он стал именно Брюлловым. До этого он носил фамилию своего старинного французского рода — Брюлло, которая не склонялась. Как правило, государи осыпали подданных благами и давали новые фамилии в случае удачного завершения какого-нибудь рискованного предприятия. Так, дворянство и фамилию Оспенный пожаловала семилетнему сыну вахмистра Александра Маркова императрица Екатерина Вторая. Это произошло после того, как успехом увенчался эксперимент императрицы по введению практики привития от оспы. Чтобы вдохновить подданных она первая решила сделать прививку, несовершенным ещё способом перенесения биологического материала от больного человека в царапину на кожу здорового. Чтобы провести процедуру, биоматериал взяли у того самого семилетнего мальчика.

Даже с крушением монархии традиция жаловать фамилии отошла не сразу. Известен как минимум один случай, когда руководство партии большевиков присвоило почётную фамилию отличившемуся бойцу. Это произошло в 1919 году. 60-летний житель алтайского села Рассказиха Фёдор Гуляев завёл большой отряд колчаковских кавалеристов в болото, а сам скрылся, чтобы предупредить партизан. Дело закончилось полным разгромом колчаковцев. После этого Фёдор побывал в Москве, лично встретился с Лениным и был удостоен официальных наград: ему присвоили фамилию Гуляев-Сусанин, вручили наградную шашку и орден.