Главные потери России на Второй чеченской войне

Вторая Чеченская война длилась с 1999 года по 2009 год. За это время федеральные силы смогли отразить наступление боевиков на Дагестан, очистить от террористов саму Чечню, а также создать фундамент для прочного мира на Кавказе.

Гибель псковских десантников

Гибель большей части 6-й роты 104-го гвардейского десантного полка Псковской дивизии стала одним из самых трагичных эпизодов Второй Чеченской кампании. В феврале 2000 года российские войска уничтожили крупные соединения террористов у села Шатой, но две группы смогли вырваться из окружения. Позже они соединились в один мощный отряд численностью более 2,5 тысячи человек.

Боевиками командовали опытные полевые командиры, воевавшие еще в Первую Чеченскую войну: Шамиль Басаев, Хаттаб, Идрис и Абу аль-Валид.

На пути прорывавшихся бандитов встали российские десантники. Их было всего 90 человек. Столкновение произошло у высоты 776 в Шатойском районе. Несмотря на неравные силы, десантники не отступили, а приняли бой с озлобленным и вооруженным до зубов противником. Российские военные смогли сковать силы террористов на 17 часов, но почти все они полегли на поле боя. Последние из остававшихся в живых обеспечили отход шестерых бойцов, вызвав огонь на себя. Погибли 84 человека, из них 13 офицеров.

Навечно в списках

В последний день августа 1999 года при освобождении села Карамахи Буйнакского района Дагестана погибла сержант медицинской службы Ирина Янина . В тот день она оказывала помощь раненым солдатам и офицерам.

Рискуя собственной жизнью, Янина смогла спасти 15 военнослужащих, а потом трижды на бронетранспортере выезжала на линию огня, откуда были вывезены еще 28 истекавших кровью солдат. Но во время четвертой вылазки боевики перешли в атаку. Сержант медслужбы не растерялась и дала отпор террористам. Пока другие грузили раненых, она с автоматом в руках прикрывала товарищей. Однако, когда бронетранспортер направился обратно, в него попали две гранаты и машина зпгорелась. Янина помогла выбраться раненым, а сама не успела.

В октябре 1999 года указом президента ей было присвоено звание Героя России посмертно. Янина стала единственной женщиной, которую удостоили высшего звания за участие в боевых действиях на Кавказе. Она навечно вписана в состав военнослужащих своей части.

Трагедия Армавирского спецназа

11 сентября 1999 года при выполнении боевой задачи на высоте 715,3 погибла большая часть личного состава 15-го отряда внутренних войск «Вятич» — Армавирский спецназ. 10 сентября группа в количестве 94 человек тайно подошла к высоте и закрепилась на ней. Вскоре боевики обнаружили спецназовцев и начали вести по ним прицельный огонь, а потом пошли в атаку. Наши военные героически оборонялись, но силы были не равны — против них выступили 500 головорезов.

«Вятич» получил приказ отступать по склону, но случилось неожиданное: во время спуска авиация федеральных сил начала наносить удары по отряду.

По официальной версии, из-за того, что у спецназовцев сели аккумуляторы в средствах связи, они не смогли доложить в штаб, что спуск затруднен столкновениями с террористами. Начальство же полагало, что бойцы уже спустились вниз, а на склоне остались только боевики.

Первый ракетный залп убил девять спецназовцев, 23 оказались ранены. Сумевших уйти со склона террористы добивали внизу. В итоге отряд потерял 80 человек, 14 солдат смогли чудом спастись и пробиться к своим.

Резня в селе Тухчар