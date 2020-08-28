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101-летний мужчина рассказал секрет «вечной молодости» 

Анастасия Иванова 55 минут назад
101-летний мужчина раскрыл секрет «вечной молодости»
Фото: depositphotos
Джейк Джейкобсон недавно отметил 101-й день рождения, но выглядит и говорит он так, как будто ему намного младше. Мужчина рассказал телеканалу TMJ 4, в чем же заключается секрет его вечной молодости.
По словам Джейка, необходимо всегда оставаться в потоке новостей, любить жизнь и общение, и заниматься собой.

«Одна из первых проблем старения — это то, что ты отстаешь от жизни. Я каждый день читаю Wall Street Journal и, конечно, местную газету Милуоки. Я получаю издания Time, Sports Illustrated и Scientific American», — сказал Джейкобсон.

«Не думаю, что есть какой-то секрет. Я считаю, что требуется немного дисциплины, хороших генов, упражнений и диеты. И вы должны больше общаться”, — отметил он.

Джейкобсон вышел на пенсию в 1981 году, в возрасте 64 лет. Он был вице-президентом по кадрам в финансовой компании компании. Сейчас он живет в независимой квартире в доме престарелых, следит за диетой и остается активным. А раньше так и вообще бегал марафоны. Также мужчина выпускает еженедельный информационный бюллетень, который называет хорошей тренировкой для мозга. А еще он умеет пользоваться компьютером.

«Это почти как дружить с кем-то. Благодаря интернету, я не чувствую себя одиноким. Я сочувствую тем, у кого нет компьютера».

Интернет ему открыла жена, которая была 21 год младше его.

«Я пытался отговорить ее от того, чтобы выходить за меня замуж. Говорил ей, что придется менять мои подгузники и возить меня в инвалидном кресле. Но она ответила, что никто не знает, что будет в будущем».

О неизбежности судьбы она была права, женщина скончалась от рака в 2011 году. Но несмотря на потерю Джейк не закрылся в себе. Мужчина считает, что важно оставаться добрым.

«Моя философия — ведите себя с другими так, как хотите, чтобы другие вели себя с вами. Я хочу, чтобы меня запомнили как хорошего парня, и этого достаточно».

Ранее "Рамблер" рассказывал про смешные отзывы в сети, в том числе на кладбище.
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Комментарии 1
Истории , Wall Street Journal
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