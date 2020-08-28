Какие русские жесты изумляют иностранцев

Во всех учебниках по психологии и научно-популярных изданиях говорится, что в процессе коммуникации между людьми лишь около 10% содержательной информации приходится на долю слов. Жесты, мимика, позы, интонации и даже мычание (звуки, которыми мы заполняем паузы) способны сказать о человеке гораздо больше, чем произнесенный им текст. Причем, у каждого народа свой язык невербального общения, и у русских есть характерные особенности.

Понимать без слов

Французский психолог Франсуа Сюдже в своей книге «Правда о жестах» написал, что на долю жестов и мимики приходится почти 55% информации, еще 38% сведений при общении люди усваивают через интонацию. Тембр речи и ее ритм сигнализируют об эмоциональном состоянии человека и его отношении к собеседнику. Тональность произнесенного корректирует смысл слов, порой меняя его на противоположный.

Невербальное общение возникло намного раньше, чем первобытные люди начали складывать из коротких слогов первые слова.

Долгое время наши предки общались жестами и мимикой, инструментом для коммуникации служило само человеческое тело. Затем появилось мычание — различные звуки (э-э-э-э, м-м-м-м, у-у-у-у и т. п.), которыми в настоящее время многие люди заполняют неловкие паузы, возникающие в разговоре. Мычание тоже несет немало информации — через интонационный рисунок речи.

Мимика и жесты

Разумеется, знание языка тела помогает людям лучше понимать друг друга. Правда, у каждого народа за долгие века сформировались свои особенности невербального общения. Например, один и тот же жест в разных культурах может означать противоположные вещи. На стыке этнолингвистики и психологии в последнее время активно развивается новая отрасль науки, получившая название «межкультурная коммуникация». Она исследует особенности невербального общения, принятые в разных уголках мира.

Известные ученые Юрий Евгеньевич Прохоров и Иосиф Абрамович Стернин совместно написали книгу «Русские: коммуникативное поведение» (Москва, 2006 год издания), которая стала одной из первых научных работ по межкультурной коммуникации в нашей стране.

Авторы книги считают, что язык невербального общения следует изучать так же как русский, английский, китайский, французский. Иначе при общении с представителями другого народа возможен коммуникативный шок:

«Он дотронулся до моей руки \ задал неуместный вопрос \ обиделся на проявление вежливости \ показал странный жест \ не улыбнулся».

Разумеется, если задаться целью, то можно понять значение тех или иных проявлений языка тела у людей другой культуры, но обойтись без курьезных ситуаций вряд ли получится.

Улыбка

По мнению Ю. Е. Прохорова и И. А. Стернина, в России не принято улыбаться незнакомым людям, потому что такое мимическое действие у нас не считается рядовым проявлением вежливости, а расценивается как проявление искренней симпатии к конкретному человеку.

Поэтому даже работники сферы обслуживания (продавщицы, таксисты, официантки) в нашей стране не улыбаются клиентам, которых видят впервые в жизни.

Это сильно удивляет иностранцев, которые называют русских хмурыми, невежливыми людьми.

Для проявления радости при общении с соотечественниками обязательно нужен повод — позитивная новость, праздничное мероприятие, встреча с добрыми друзьями и т. п. И то веселиться положено в меру, потому что «делу время, а потехе час» и «смех без причины — признак дурачины».

Жестикуляция

Ученые подсчитали, что спокойные и рассудительные финны делают в среднем 1 жест за час, тогда как темпераментные итальянцы за то же время умудряются продемонстрировать собеседникам 80 различных движений руками, головой и всем телом. Показатели русских на этом фоне весьма средние — около 40 жестов в час. При этом жители нашей страны при невербальном общении двигаются с большей амплитудой, взмахивают вытянутыми руками резче и эмоциональнее, чем представители многих других народов.

Например, американцев часто шокирует, что при жестикуляции русский может запросто вторгнуться в личное пространство собеседника. В США подобные движения обычно делаются полусогнутыми руками и только в районе собственного лица.

Дистанция

Туристов из Западной Европы удивляет контактность, допустимая в России при общении. В разговоре житель нашей страны может дотронуться до руки собеседника, чтоб подбодрить или вернуть к себе внимание. Малознакомый человек считает допустимым похлопать попутчика по плечу. Все это абсолютно неприемлемо с точки зрения менталитета жителей многих других стран.

Английские исследователи не раз отмечали, что при разговоре русские часто стоят близко друг к другу.

Для британца расстояние меньше 25 сантиметров считается интимной зоной. Он решит, что женщина пристает к нему, если уроженка нашей страны подойдет почти вплотную, просто чтобы спросить дорогу до музея.

Зрительный контакт

Долгое время глядеть прямо в глаза собеседнику в России не принято, но и отводить взгляд в сторону на значительное время считается невежливым. Обычно в начале разговора русские фиксируют зрительный контакт, а потом смотрят в лицо друг другу, при этом не фокусируя взгляд на глазах.

Эмоциональность и искренность

Искренность в общении — один из приоритетов для жителей нашей страны. Именно этим объясняется неприятие «дежурных» улыбок, обязательных с точки зрения западного менталитета. Пустая, мнимая доброжелательность ко всем осуждается в обществе, как и маска бесстрастности на лице, отказ от демонстрации эмоций.

В таком случае, люди думают, что человек что-то скрывает.

Но у каждой медали две стороны: русские часто допускают в своей речи оскорбительные высказывания, нецензурную брань, проявляют бескомпромиссность в спорах, поскольку такое поведение в обществе считается более приемлемым, нежели толерантность в ее западном понимании.

Если в США или Великобритании человек при общении, в основном, может рассчитывать на обезличенную вежливость («У тебя все o’key?» — «У меня все o’key»), то в России выше вероятность нарваться на грубость и неприкрытое хамство.

Иностранные бизнесмены отмечают, что договориться с русскими партнерами в ходе официальных переговоров, когда беседа идет в формальном ключе, практически невозможно.

С жителями нашей страны нужно завязать личное знакомство: совместно отдыхать, дарить и принимать небольшие презенты, рассказывать посторонним людям о своей личной жизни. И только так, в ходе неформального общения, можно установить деловые контакты.

Мычание и разговор

эканье (э-э-э);

меканье (м-м-м);

аканье (а-а-а);

хмыканье (гх-хм);

уканье (у-у-у). Научная дисциплина, изучающая различные виды мычания, а также интонационные особенности речи называется «паралингвистика» (от греческого parа — «около» и lingua — «язык»). Это раздел языкознания, исследующий средства коммуникации, которые несут дополнительную смысловую информацию в процессе общения. Практически все звуки пригодны для мычания. Основными его типами, характерными для русской речевой культуры, являются:

Обычно люди заменяют невнятным мычанием паузы, возникающие во время разговора или выступления. Экс-диктор телевидения и радио Олег Иванович Дружбинский написал учебник «Техника речи для самостоятельного обучения» (Москва, 2013 год издания), в котором решительно осудил людей, допускающих мычание в своей речи. Он считает, что экать и мекать люди начинают от неуверенности в себе и нерешительности.

Автор учебника по технике речи советует людям говорить короткими фразами, между которыми допустимы паузы, но только не мычание. О. И. Дружбинский написал: «Отчего это происходит? От нежелания думать! Мы пускаем нашу мысль на „самотёк“!

Мы не хотим вначале подумать, чётко выстроить мысль в ясные и оформленные фразы, а потом также ясно и доходчиво произнести их». Но это говорит специалист, ратующий за чистоту языка.

А между тем, многие паралингвисты считают, что мычание несет в речи людей немалую смысловую нагрузку, в том числе: внесение дополнительной информации («М-м-м, как вкусно»); замещение вербального элемента («Э-э-э, может потом» — в значении отрицания); выражение эмоций («У-у-у» — с интонацией неодобрения).

Мычание может свидетельствовать о говорящем, отражая его культурный и образовательный уровень, особенности темперамента и характера.

Для русских, которые в общении, прежде всего, ценят искренность и допускают открытое проявление эмоций, эканье и хмыканье являются такой же частью разговора, как и четко произносимые слова.