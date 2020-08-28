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Как еврейка устроила смертельные танцы в Освенциме 

Диана Товсепова 4 часа назад
Как еврейка устроила смертельный стриптиз в Освенциме
Фото: audiovis.nac.gov.pl
Имя еврейской балерины Франциски Манн вошло в историю вовсе не из-за ее танцевального таланта, а потому, что девушка устроила в нацистском лагере "смертельный стриптиз". "Рамблер" разбирался, как это было.
Талант балерины Франциски Розенберг оттачивали педагоги одной из лучших школ Варшавы, называвшие девочку будущим польского танца. После того, как еврейская красавица заняла четвертое место на международном конкурсе в Брюсселе в 1939 году, перед ней были открыты все двери. Ее ждало блистательное будущее и карьера, но судьба распорядилась иначе.
audiovis.nac.gov.pl
Когда фашисты пришли в Польшу, 23-летняя красавица уже была замужем и носила фамилию Манн. Она попала в Варшавское гетто и единственное, что ей оставалось, это танцевать в местном театре-кабаре Melody Palace на территории гетто.
Однако в 1942 году немцы дали евреям шанс, предложив тем, кто покажет паспорт нейтральной страны, свободный выезд из Германии для обмена на немецких военнопленных. Тех, кому удалось получить таки паспорта, селили в гостиницу "Польша" в Варшаве.
Среди этих "счастливчиков" оказалась и Франциска, однако, как она достала паспорт третьей страны, до сих пор неизвестно. Однако большую часть этих евреев обманом вывезли из гостиницы в концлагерь Освенцим вместе с их документами и всеми деньгами.
Приехавшие в лагерь евреи не подозревали, что их ждет. Женщин отправили в барак, предложив душ-дезинфекцию. Но на самом деле это была раздевалка перед газовой камерой. Непонятный запах, царящий там, помог Франциске догадаться, что происходит.
Сопровождающие немцы стали заставлять женщин раздеваться, но Манн задумчиво стягивала с себя вещь за вещью, пока охранники не начали на нее пялиться.
Балерина поняла, что ее ждет, но просто так умирать не хотела. В ее голове уже был план. Франциска начала танцевать медленный стриптиз, буквально завораживая охранников. Когда она почти полностью разделась, нацисты были практически под гипнозом. Вдруг Франциска бросила в одного из них туфлю на каблуке. Когда тот расчехлил кобуру, она выхватила у него пистолет и выстрелила, попав в Йозефа Шиллингера, одного из самых кровавых садистов Освенцима.
Эту пальбу женщины восприняли как сигнал к действию, и они бросились спасать свои жизни. Одному эсесесовцу они умудрились откусить нос, другому содрали кусок кожи на голове.
Но раненных охранников вытащили на улицу, а женщин заперли в раздевалке и расстреляли через стены. О том, что там произошло позже рапортовали сами эсесовцы. О том, как хрупкая балерина отвоевала себе достойную смерть, позже говорили все.
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