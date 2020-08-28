Зачем на самом деле изобрели конфеты M&M’s 

Форрест Марс родился в 1904 году. Через семь лет его отец, Фрэнк Марс, создал собственный бизнес по производству конфет на фабрике Mars Candy Factory в Такоме, штат Вашингтон. «Рамблер» расскажет о том, как компании пришла идея создать шоколадное драже M&M’s.

В 1939 году Форрест пришел к своему знакомому с идеей, которую он подсмотрел у солдат во время одного из своих путешествий в Испанию. Он увидел, как военные ели шоколадные шарики, покрытые сахарной глазурью. В таком виде продукт можно было брать в руки и не бояться испачкаться.

У испанских кондитеров Форрест узнал, что шоколад они покрывают сахарной глазурью для того, чтобы он не плавился в местном жарком климате. И тогда он понял, что подобные изделия имеют прекрасную перспективу.

Поскольку отец Форреста умер в 1934 году, а семейный бизнес контролировался вдовой Фрэнка, Марс обратился со своей идеей к Брюсу Мюрри, сыну президента другого шоколадного гиганта — Hershey Corporation. И тогда было создано партнерство, в котором доля Форреста составила 80 процентов — M&M Limited (от первых букв фамилий основателей).

Продукт под их руководством был выпущен в 1941 году. В первую очередь военное ведомство включило драже M&M’s в состав солдатских рационов. А после войны продукт стал доступен и гражданскому населению.

А в 1954 году, вместе с запуском M&M’s с арахисом, появился знаменитый рекламный слоган — «Молочный шоколад, который тает во рту, а не в руках».

Интересный факт: первые конфеты M&M’s были коричневыми, цвета натурального шоколада, а разноцветные драже появились только в 1960 году.