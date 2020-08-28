Какие обычаи украинцев удивляют русских 

Украинцы относятся к группе восточнославянских народов и являются ближайшими родственниками, можно даже сказать братьям (что бы там ни говорили и не думали по этому поводу украинские националисты), русским и белорусам.

Из-за близкого генетического, языкового родства, а также из-за того, что у большинства украинцев, русских и белорусов общая религия — православие, обычаи у нас тоже очень похожи. Мы сходным образом отмечаем религиозные и народные праздники, такие как Масленица, Пасха, Рождество.

Свадебные обычаи и обычаи, связанные с новосельем, у нас тоже практически одинаковы. Однако каждый народ уникален, и талантливый, яркий народ Украины не исключение. Поэтому предлагаем небольшой перечень вещей, которые делают только украинцы.

Носят вышиванки

Вышитые мужские и женские сорочки — неотъемлемая часть традиционного костюма восточных славян. Но если у русских, например, вышитые рубашки стали предметом почти исключительно сценического народного костюма или дизайнерской одежды от модельера, работающего в стиле «а-ля рюс», то для украинца вышиванка — это практически символ национальной самоидентификации.

Вышиванки носят в будни и по праздникам, на митинги и на заседания Верховной Рады , в селах и городах. «Культ» вышиванки возник в конце 80-х годов прошлого века в связи с ростом национального самосознания и, судя по процессам, происходящим на братской Украине сегодня, не скоро исчезнет.

И прекрасно, ведь вышиванки придают украинским населенным пунктам оригинальность и неповторимое своеобразие, а еще они очень красиво смотрятся.

Умеют готовить «сало в шоколаде»

Сало любят, конечно же, не только украинцы. Русские, белорусы, поляки, немцы — все отдают должное этому на редкость питательному, сытному, практичному и удивительно вкусному продукту.

Но только украинцы возвели засоленный свиной жир едва ли не до статуса национального символа. Этому есть историческое объяснение. Исстари земли Украины подвергались набегам степняков, затем крымских татар. Налетчики грабили жилища и угоняли скот, но поскольку они были мусульманами, свиней не трогали.

Поэтому именно хрюшки стали со временем любимой украинской скотинкой.

А сало, которое является продуктом, пригодным для длительного хранения, полюбилось и лихим украинским казакам, и крестьянам, и торговцам-чумакам, и всем остальным. Сало является одним из излюбленных ингредиентов украинской кухни и используется даже для приготовления выпечки и кондитерских изделий. Один из хитов в наши дни — знаменитое «сало в шоколаде».

Выкладывают целые картины из крашеных яиц

Украинские писанки — раскрашенные и разрисованные разными орнаментами и другими изображениями яйца — это настоящие произведения искусства.

Яйца к Пасхе раскрашивают, конечно же, не только украинцы. Но мы вновь сталкиваемся с тем, что обычай, общий для всех восточнославянских народов, у украинцев имеет свой, неповторимый колорит. На Украине считают, что обычай раскрашивать яйца возник гораздо раньше, чем на эти земли пришло христианство.

Писанки здесь разрисовывают и для семьи, и в подарок, и для какого-то конкретного дела, есть писанки-воинские обереги, есть писанки на исцеление.

Разрисовыванием писанок занимаются и дети под руководством родителей накануне домашнего празднования Пасхи, и серьезные художники в своих мастерских.

А еще писанки являются не только объектами искусства сами по себе, но и материалом для создания разнообразных панно и композиций. Такие панно украшают на Украине и художественные галереи, и присутственные здания и религиозные центры.

Говорят «тю» и «шо»

Украинская речь отличается самобытностью, неповторимой экспрессией и интонационным богатством. Изумительный колорит Одессы, Харькова, Киева, других городов Украины связан во многом со своеобразием местной речи. Ее пытаются воспроизвести с разной степенью достоверности актеры, она служит неистощимым материалом для анекдотов и шуток, ей во многом обязаны своим обаянием персонажи Гоголя и Бабеля.

Характерной особенностью этой речи являются экспрессивное восклицание «тю!», которое способно выразить всю гамму чувств — от разочарования и гнева до удивления и нежности.

Таким же языковым маркером является бессмертный вопрос «шо?» «Шоканье» отличается от «чоканья» так же, как горилка от водки, и попросим не путать!

Любят соленый арбуз

Сегодня словосочетание «соленый арбуз» воспринимается многими как некий оксюморон. И только на Украине соленые арбузы продолжают готовить и делают это виртуозно. Арбузы здесь засаливают в бочках и банках, целиком и, порезав на кусочки. А еще делают маринованные и малосольные арбузы.

Вместо невесты могут получить …тыкву

Жениха, который приходит свататься, не принято отпускать с пустыми руками. В том случае, если девушка согласна составить счастье лихого казака, домой жених возвращается с вышитым его невестой полотенцем — рушником.

А если девушка намерена отказать, то претенденту вручают тыкву — по-украински — «гарбуз».

«Получить гарбуза» означает не только отказ от свадьбы, но и вообще неудачное завершение дела, возвращение с пустыми руками — облом, в общем.

«Засевают» полы в квартирах

Колядки — старинный рождественский обычай, характерный для большинства славянских (и не только славянских) народов. Но украинцы — одни из немногих, кто сумел донести до наших дней в почти неизменном виде.

Не только в селах, но и в больших городах в канун Рождества молодежь, дети собираются в ватаги, наряжаются посмешнее да почуднее, берут мешок и отправляются колядовать.

Песенки-колядки с пожеланиями счастья и достатка поют и под Старый Новый год. Но в этом случае они называются «щедривками» и сопровождаются обычаем «посевания». Колядующие («щедрующие») засыпают — «засевают» полы в доме зерном.

Обычно это делают девочки или женщины. Поют они при этом что-нибудь в таком роде: «Сеем, веем, посеваем, счастья, радости желаем!» Получив за свои старания сладости или деньги, компания отправляется «щедровать» и засыпать пшеном другую квартиру.