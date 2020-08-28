Почему у русских есть африканские гены

Гипотезу о том, что в русских людях течет африканская кровь, высказывала еще антрополог Татьяна Ивановна Алексеева , академик РАН и автор научных работ о происхождении восточных славян. В шестидесятых годах XX века она принимала участие в экспедиции по изучению антропологического портрета русских, в ходе которой были исследованы 17 тыс. человек, а каждый третий был сфотографирован.

Москву основали африканцы?

Исследования подтвердили гипотезу антропологов, которые считали, что славяне пришли в центр России из Центральной Европы и по мере продвижения ассимилировали финно-угорские народы. Доказательством этому служат внешние черты жителей России — они легко группировались по оси запад–восток: восточные группы имели выраженные финно-угорские черты, а западные — славянские.

Кроме этого, был проведен антропологический анализ древнего населения территории Москвы — исследованы останки из курганов вятичей, которые издавна населяли эти места, а так же останки москвичей, живших в ХVI–ХVIII веках, которые были потомками вятичей, новгородцев и кривичей.

Оказалось, что у восстановленных по методу Герасимова скульптурных портретов вятичей присутствуют черты негроидной расы. Это толстые губы, более плоский, чем у других славян, нос, более плоское, но при этом и более узкое лицо.

Еще одна черта, которая указала антропологам на присутствие африканской крови — это выступающая верхняя губа — верный признак смешения рас. Ученые решили, что это признак проникновения в центр России негроидной крови, причем случилось это довольно давно.

У русских есть африканские гены

В 2017 году российская компания Genotek провела исследование генов больше 2000 жителей разных городов России от Москвы до Владивостока и среди русского населения Калужской, Тульской и Рязанской областей обнаружила небольшую группу людей с древней митохондриальной африканской ДНК. В общей массе количество африканских генов у всей группы обследованных составило 0,4%.

Известно, что вплоть до XX века при императорском российском дворе была такая официальная должность, как царский арап, да и помещики также могли завозить «арапчат» из Африки, однако именно эта ДНК является очень древней.

Сегодня российским генетикам уже известны четыре основные африканские группы русских генов. Это гаплогруппа L1b1a, встретившаяся в Туле; гаплогруппа L3b1b1 из Калуги (такие же гены встречаются в Кувейте, в США и у береберов сахарави); гаплогруппа из Рязани L0a1, которая распространена в Африке и по всем территориям, куда везли чернокожих рабов, и может быть связана с торговлей людьми; гаплогруппа L2a, которая тоже встречается в Рязани.

Как видите, советские антропологи не ошиблись: древнее население центральной России действительно имело негроидные черты. Да, возможно, африканские предки русских когда-то пришли из Центральной Европы. Но как они попали в Европу? Кем были? Что заставило их мигрировать из Африки? На этот счет есть несколько теорий.

Шли, шли и до Москвы дошли

Поскольку это не мужские гены, то очевидно, что речь идет о перемещении народов или довольно обширных групп. Генетик Борис Малярчук объясняет появление африканской ДНК на территории Древней Руси миграционными процессами народов Средиземноморья, которые, возможно, мигрировали сначала в Центральную Европу, а затем переселились на восток.

В результате взаимодействия с народами Африки они уже несли в себе ДНК негроидной расы: современные исследования ученых говорят о том, что в Италии количество африканской ДНК в достигает 1%, на острове Сицилия — 2%, в Испании — 3%, а на юге Португалии — все 10%.

Или все-таки работорговля?

Вторая теория говорит в пользу работорговли. В 2001 году в свет вышла статья испанского антрополога Луизы Перейры, которая исследовала испанские линии африканского происхождения и сделала вывод, что наличие африканских генов у испанцев — следствие работорговли во времена захвата Испании маврами (арабами и берберами) в начале VIII века.

Ученый из Великобритании, генетик Мартин Ричардс из Хаддерсфилдского университета, исследовавший миграцию женских африканских генов путями работорговли, считает, что большой вклад в распространение африканской митохондриальной ДНК внесли арабы и берберы, среди которых частота распространения такой ДНК внушительна — от 5% до 20%. То есть, в среднем, каждый десятый араб является дальним потомком африканской рабыни.

Вторая теория совершенно не противоречит первой. Скорее всего, появившаяся на побережье Средиземного моря африканская женская ДНК благополучно преодолела тысячи километров до дремучих лесов России с пришедшими из Европы древними славянскими племенами. Насколько ярко были выражены у них негроидные черты и как они попали к вятичам (жило ли это племя на берегах Средиземноморья или оно обогатилось африканской ДНК в результате смешения с каким-либо другим племенем), до сих остается неизвестным.

Все мы вышли из Африки

Западные ученые считают, что в Европу африканская женская ДНК могла проникнуть в два этапа — первым этапом стали крупные миграции населения с африканского континента, которые происходили 11 тыс. лет тому назад и длились до античности. Согласно этой теории, Европа тогда была не заселена и представляла интерес для кочевых народов. Это подтвердили исследования генетика из Швейцарии Андрэ Лнгани, который утверждает, что предки всех белых европейцев буквально «вышли» из Африки. А итальянский генетик Антонио Торрони подсчитал, что 35% носителей гаплогруппы L попали в Европу до XIII века до н. э., а остальные 65% — во времена античности, величия Рима и расцвета работорговли.