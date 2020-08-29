Предатель и казнь: первый русский агент американцев

Петр Семенович Попов 1923 года рождения известен как первый американский агент и как первый, казненный за измену Родине сотрудник ГРУ . Родился он в небольшой деревушке неподалеку от Костромы. На войну ушел в возрасте 18 лет. В части зарекомендовал себя как дисциплинированный боец. Имел награды. Вместе с тем все, кто знал Попова, описывали его как человека достаточно замкнутого и нервозного.

После войны

После победы Петр Попов окончил в Ленинграде Военную академию тыла и снабжения. В это же время он проходил службу при генерале Серове в Германии, в советской военной администрации. По протекции своего непосредственного начальства Попов стал студентом Военно-дипломатической академии, после окончания которой был откомандирован в Вену.

В Австрии Петр Семенович, как спецагент ГРУ, вербовал агентов из числа обычных граждан. Их деятельность была связана с разведкой на территории Югославии, с которой в 50-ые годы Советский Союз конфликтовал. В этот период Попов и был завербован ЦРУ

Вербовка

Существуют 2 основные версии, как ЦРУ могло завербовать Петра Попова. По первой, он якобы сам подбросил записку в автомобиль американского посла в Вене (на этой версии настаивает американская сторона). Сам Попов во время суда дал другие показания. По словам подсудимого, он был похищен американскими агентами и подвергся с их стороны угрозам.

Вербовщики ЦРУ шантажировали Попова тем, в случае отказа от сотрудничества тайно переправят его в США, где предадут суду за шпионаж. Как бы ни происходила вербовка, она была удачной. В 1954-ом Петр Семенович стал сотрудничать с американской разведкой под позывным «Грейспейс».

Сотрудничество с ЦРУ

В ЦРУ Попов имел огромные привилегии как агент особой важности. Специально для работы с ним было создано особое подразделение, которое называлось Soviet Russia (или сокращенно SR-9). Именно это легендарное подразделение занималось впоследствии разработкой всех антисоветских разведывательных операций. Руководил SR-9 Джордж Кайзвальтер.

Петр Попов под его руководством организовал в Австрии особую систему подготовки агентов для внедрения в советские спецслужбы. Также за очень щедрое вознаграждение выдавал американской стороне всех известных ему агентов на австрийской территории и «сливал» ЦРУ такие военные тайны, как организация советских бронетанковых дивизий, копии военных уставов, отчет о проведении ядерных испытаний в Тоцке 1954 года и пр.

Попов был настолько важной персоной, что лично встречался с командующим секретным подразделением Кайзвальтером. После вывода советских войск из Австрии он вернулся в Москву, но вскоре был снова назначен в ГДР. Уже в январе 1956-го Попов снова вступил в контакт со своим американским начальством. Как двойной агент, Петр Попов готовил советских сотрудников для заброски в другие страны и одновременно продавал секреты Советского Союза США.

Разработка и казнь шпиона

Попов вел активную переписку с австрийкой Эмилией Коханек. Она уже несколько лет была его любовницей еще со времени службы в Австрии. Но и после переезда в ГДР Попов не прекратил общения с Коханек. Это сильно заинтересовало ГРУ, в результате чего агент попал в оперативную разработку. Операция по выявлению предателя началась в 1958-ом. Она носила условное название «Бумеранг», а сам Попов фигурировал в этом деле как «Иуда».

По мере сбора данных о фигуранте советское руководство сочло его слишком опасным для нахождения в ГДР. «Иуда» был отозван в Москву. Несколько месяцев за ним велось пристальное наблюдение. Были отслежены его связи с американскими агентами и произведен обыск на квартире Попова в Калинине. После обнаружения неоспоримых доказательств его шпионской деятельности в 1959-ом Попова арестовали и предъявили обвинение.

Последней операцией Петра Попова была разработка под руководством ГРУ американского резидента Рассела Лэнжелли, после чего американец был депортирован из Советского Союза. Но это сотрудничество не смягчило приговора: в 1960 году Попов был приговорен к расстрелу. Вскоре на Западе появилась информация, что американский шпион не был расстрелян. Его сожгли живым в топке крематория бывшие коллеги из ГРУ. Такая жестокая расправа должна была послужить уроком для других сотрудников спецслужб.