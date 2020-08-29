Советская загадка для второклассников 

В советское время были популярны графические загадки для детей, которые тренировали внимательность и умение мыслить логически. Проанализировав мелкие детали на рисунке, можно было найти точные ответы на все вопросы. Часто решением таких загадок увлекались и взрослые. «Рамблер» снова публикует такую загадку. Проверьте себя!
Эта загадка была рассчитана на учеников второго класса. Попробуйте ответить правильно на шесть вопросов.
- Вверх или вниз по течению реки идет пароход?
- Какое время года здесь изображено?
- Глубока ли река в этом месте?
- Далеко ли пристань?
- На правом или левом берегу реки она находится?
- Какое время суток показал художник?
Открытые источники
А теперь проверьте свои ответы.
- Деревянные треугольники с укрепленными бакенами всегда направлены против течения. Значит, пароход плывет вверх по реке.
- На рисунке изображены птицы; они летят углом, одна его сторона короче другой: это журавли. Такой перелет журавлей бывает весной и осенью. По кронам деревьев можно определить, где юг: они всегда разрастаются гуще на той стороне, которая обращена к югу. Журавли летят в южном направлении. Значит, на рисунке изображена осень.
- Река в этом месте мелка: матрос на носу парохода шестом измеряет глубину фарватера.
- Пароход причаливает к пристани: пассажиры, взяв вещи, приготовились сойти с парохода.
- В первом вопросе мы определили, в какую сторону течет река. Чтобы указать, где правый, а где левый берег реки, надо встать, повернувшись лицом, по течению. Пароход причаливает к пристани. Видно, что пассажиры приготовились выходить на ту сторону, откуда вы смотрите на рисунок. Ближайшая пристань находится на правом берегу реки.
- На бакенах — фонари; их ставят вечером и снимают рано утром. Видно, что пастухи гонят стадо в селение. Следовательно, на рисунке показан конец дня.