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Советская загадка для второклассников 

Полина Алферова 43 минуты назад
Советская загадка для второклассников
Фото: Кадр из фильма «Ох уж эта Настя!»
В советское время были популярны графические загадки для детей, которые тренировали внимательность и умение мыслить логически. Проанализировав мелкие детали на рисунке, можно было найти точные ответы на все вопросы. Часто решением таких загадок увлекались и взрослые. «Рамблер» снова публикует такую загадку. Проверьте себя!
Эта загадка была рассчитана на учеников второго класса. Попробуйте ответить правильно на шесть вопросов.
  1. Вверх или вниз по течению реки идет пароход?
  2. Какое время года здесь изображено?
  3. Глубока ли река в этом месте?
  4. Далеко ли пристань?
  5. На правом или левом берегу реки она находится?
  6. Какое время суток показал художник?
Открытые источники
А теперь проверьте свои ответы.
  1. Деревянные треугольники с укрепленными бакенами всегда направлены против течения. Значит, пароход плывет вверх по реке.
  2. На рисунке изображены птицы; они летят углом, одна его сторона короче другой: это журавли. Такой перелет журавлей бывает весной и осенью. По кронам деревьев можно определить, где юг: они всегда разрастаются гуще на той стороне, которая обращена к югу. Журавли летят в южном направлении. Значит, на рисунке изображена осень.
  3. Река в этом месте мелка: матрос на носу парохода шестом измеряет глубину фарватера.
  4. Пароход причаливает к пристани: пассажиры, взяв вещи, приготовились сойти с парохода.
  5. В первом вопросе мы определили, в какую сторону течет река. Чтобы указать, где правый, а где левый берег реки, надо встать, повернувшись лицом, по течению. Пароход причаливает к пристани. Видно, что пассажиры приготовились выходить на ту сторону, откуда вы смотрите на рисунок. Ближайшая пристань находится на правом берегу реки.
  6. На бакенах — фонари; их ставят вечером и снимают рано утром. Видно, что пастухи гонят стадо в селение. Следовательно, на рисунке показан конец дня.
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