Советская загадка для второклассников 

Фото: Кадр из фильма «Ох уж эта Настя!»

В советское время были популярны графические загадки для детей, которые тренировали внимательность и умение мыслить логически. Проанализировав мелкие детали на рисунке, можно было найти точные ответы на все вопросы. Часто решением таких загадок увлекались и взрослые. «Рамблер» снова публикует такую загадку. Проверьте себя!

Эта загадка была рассчитана на учеников второго класса. Попробуйте ответить правильно на шесть вопросов.

Вверх или вниз по течению реки идет пароход? Какое время года здесь изображено? Глубока ли река в этом месте? Далеко ли пристань? На правом или левом берегу реки она находится? Какое время суток показал художник?

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А теперь проверьте свои ответы.