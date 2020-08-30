Почему смерть от хлеба может быть мучительной

На протяжении истории человечество изобрело множество ужасных пыток, однако самыми изощрёнными из них были внешне «бескровные» процедуры. К их числу относится и пытка хлебом — получая обычный продукт питания, человек поначалу думал, что ничего страшного с ним не произойдёт. Однако при этом истязаемому не давали воды.

Смерть от хлеба

Пытка хлебом как способ мучительного убийства применялась в Средневековье. В «научных» целях её повторили во время Второй мировой войны в печально известном японском «отряде 731», где проводились опыты над пленными китайцами и русскими. Попадая в желудок, сухой кусок хлеба «забирает» жидкость, стимулируя выработку желудочного сока. Также часть жидкости уходит на расщепление крахмала, при этом кровь становится более вязкой, а слизистые оболочки начинают пересыхать. Уже при обезвоживании на 4-5% человек слабел, впадал в сонливость, его голос становился хриплым. Истязаемому нестерпимо хотелось пить. Если при этом его продолжали кормить хлебом, наступали более тяжёлые симптомы. Хлеб раздражал стенки желудка, из-за чего начиналось желудочное кровотечение и спазмы.

Согласно показаниям одного из сотрудников «отряда 731», на пятый день «хлебной диеты» у человека отекало лицо, и он испытывал жуткие муки, а ещё через два дня кровь уже хлестала из горла, что приводило к смерти. Средневековые узники, по-видимому, погибали ещё быстрее. При недостатке жидкости хлеб грубого помола превращался в желудочно-кишечном тракте в плотный ком. Попадая в кишечник, он провоцировал усиленную перистальтику, которая в сочетании с обезвоживанием приводила к завороту кишок и некрозу части кишечника. Это было крайне болезненное состояние — истязаемый вопил, метался, бился головой об стены и грыз землю. Затем он умирал от начавшего перитонита (воспаления брюшины). Даже если человек, догадываясь о том, что его ждёт, вовремя прекращал есть хлеб, это не спасало его от обезвоживания. При дефиците жидкости в 10% у него ухудшались слух и зрение, а затем человек буквально «отключался» и больше не реагировал на внешние раздражители. Смерть от обезвоживания наступала, когда человек терял 25% первоначального объема воды.

Для сравнения, когда мучители поступали наоборот — давали истязаемому воду без хлеба — человек жил намного дольше. От голода он умирал только через 60-70 дней.

Другие пытки едой

Другая китайская пытка заключалась в том, что человеку давали есть исключительно солёную пищу. Такое наказание применялось к тем, кто «подделывал соль», т. е. торговцам, разбавлявшим ценный и редкий продукт различными суррогатными порошками. От солёной еды человеку очень хотелось пить, но в воде его ограничивали. К подобным методам в КНР прибегают и сейчас, издеваясь над диссидентами. Например, китаянка Юань Юйчунь, арестованная за 1999 году за то, что принадлежала к опасной, по мнению властей, религиозной секте, рассказывала, что в тюрьме ей один раз в день давали пересоленный кукурузный крахмал.

Постепенно температура тела женщины снизилась, она стала испытывать скованность при движении. Через 10 дней солёной диеты жертва пытки уже практически не могла пошевелить руками и ногами. Только тогда её отпустили. В течение месяца после освобождения женщины у неё из носа капала солёная слизь. Еще опасней была «пытка яйцами». Правда, куриные яйца вводились в организм не обычным путём, а через вставленную в пищевод трубку. Их проталкивали в желудок целиком. Желудочный сок не переваривал яичную скорлупу, и яйца попадали в кишечник, продвигаясь по которому, вызывали страшную боль, блокируя прохождение другой пищи. Разбить яйцо, ударяя себя по животу, испытуемые не могли, и умирали от калового перитонита или других осложнений.