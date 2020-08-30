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Россиянин год прожил в квартире с мумией матери 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Россиянин год прожил в квартире с мумией матери
Фото: Lenta.ru
В Екатеринбурге (Свердловская область) мужчина прожил около года с трупом матери — поиск женщины начали соседи, которые не видели ее долгое время. Об этом в воскресенье, 30 августа, со ссылкой на начальника пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых сообщает URA.RU.
По словам Горелых, когда сотрудники экстренных служб вскрыли квартиру, где жила женщина 1935 года рождения, то нашли ее мумифицированное тело. Вместе с ним на протяжении года жил сын покойной 1985 года рождения. Мужчина состоял на учете у врачей, практически не разговаривал и не чувствовал запахи.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины смерти женщины. Собранные материалы полицейские передали в региональное управление Следственного комитета России (СКР). Там уже отметили, что явных признаков насильственной смерти на теле покойной нет.
28 июля сообщалось, что в Волгоградской области следователи нашли в сарае мумифицированное тело 90-летней пенсионерки.
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Истории , Валерий Горелых , СКР , МВД , РИА Ura.ru
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