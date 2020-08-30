Уральская раса: какие народы России к ней относятся 

Вопрос о происхождении уральской расы до сих пор остается до конца не выясненным. Антропологи, этнографы и археологи высказывают различные точки зрения относительно предков этих людей. В жителях Поволжья, Урала и Сибири ученые видят черты европейцев, азиатов и таинственного древнего племени, населявшего данную территорию более 10 тыс. лет назад.

Кто они такие

Эти люди с незапамятных времен жили на стыке Европы и Азии, поэтому не удивительно, что они сочетают в себе черты разных народов. Уральскую расу ученые подразделяют на две языковые группы: финно-угорскую и тюркскую. К первой относятся: удмурты, марийцы, мордва, коми, ханты и манси. Ко второй — казанские и сибирские татары, башкиры, чуваши, алтайцы и некоторые этнические группы хакасов.

Известный этнограф, профессор Владимир Владимирович Напольских, написал книгу «Введение в историческую уралистику», в которой указал, что уральцы принадлежат к различным вариантам двух расовых типов, существенно варьируясь от прибалтийских европеоидов до сибирских монголоидов.

Как выглядят

Типичный представитель уральской расы невысок, его рост ниже среднего. Обычно это худощавый человек. Телосложение, как правило, европеоидное, но имеется тенденция к брахиморфности, характерной для монголоидов. К слову, термин «брахиморфность» обозначает такой тип пропорций, когда у индивида короткие конечности и относительно широкое туловище.

У уральцев также широкие и плоские лица с ярко выраженными скулами. Это довольно смуглые люди, у них чаще всего карие глаза и темные волосы, которые могут быть как прямыми, так и кудрявыми. Представителям данной расы никак не похвастаться повышенной волосатостью тел, что тоже роднит их с азиатами.

У некоторых уральцев встречается эпикантус — характерная складка, расположенная у внутреннего угла глаза, которая прикрывает слезный бугорок. Такая складка — особенность представителей монголоидной расы.

Поскольку среди уральцев ученые выделяют два типа, стоит отметить, что жители Поволжья светлее. А вот, например, ханты и манси, населяющие Западную Сибирь, больше похожи на азиатов.

От кого произошли

Среди антропологов существует две точки зрения на происхождение уральской расы. Многие специалисты считают, что эти люди представляют собой промежуточный тип, образовавшийся в результате смешения европеоидов и монголоидов.

В науке даже велись споры, к какой из двух рас их отнести. Например, итальянский ученый Ренато Биасутти (Renato Biasutti) в книге «Расы и народы Земли» (Le razze ei popoli della Terra), которая впервые была опубликована в Турине в 1939 году, причислил уральцев к европеоидам. А советский специалист Николай Николаевич Чебоксаров в своих научных вступлениях называл их подтипом монголоидной расы.

Но принципиально иной подход к восприятию народов, этногенез которых происходил на Урале, предложил антрополог Виктор Валерианович Бунак. В монографии «Род HOMO, его возникновение и последующая эволюция» и ряде статей ученый высказал мнение, что представители уральской расы являются потомками древнейшего племени, населявшего эти земли еще со времен неолита. И они являлись особой ветвью общечеловеческого родового древа, возникшей еще до формирования европеоидных и монголоидных народов. Впоследствии эти протоуральцы смешались с представителями других племен, кочевавших с запада или с востока, поэтому в их облике наблюдаются как типично азиатские, так и европейские черты.

Если ранее ученые распределяли народы по расам лишь на основании внешнего сходства или различия, считая их неизменными с начала времен и до наших дней, то В. В. Бунак разработал историческую концепцию антропологической науки. По мнению исследователя, народы находятся в постоянном развитии, они смешиваются и приспосабливаются к изменяющимся природно-климатическим условиям. То есть расовый состав человечества зависит от конкретной эпохи. Сейчас большинство исследователей придерживаются мнения, что при формировании уральской расы свою роль сыграли как кочевавшие мимо европеоиды с монголоидами, так и местные жители — потомки древнего неолитического племени.

Археологические данные

Существование особой эволюционной ветви человечества, от которой произошли народы Урала, Поволжья и Сибири, подтверждается и археологическими данными. Эти сведения указаны в статье «Биологические и социальные аспекты дифференциации гоминид позднего плейстоцена. Верхнепалеолитическое население Европы», которую написали представители Института этнологии и антропологии РАН МГУ . Работа коллектива авторов была опубликована в 2015 году в сборнике «Традиции и инновации в истории и культуре».

По мнению ученых, становление биологического вида Homo sapiens завершилось около 14 тыс. лет назад. С этого времени начался процесс формирования разных рас, в зависимости от множества факторов люди стали постепенно отличаться друг от друга. На горе Маяк у села Сиделькино Самарской области археологи обнаружили останки людей, живших примерно 11 тыс. лет назад. Их черепа и кости удивили ученых особенностями строения.

«Эти черты не имеют аналогий ни с одним из известных краниологических вариантов западноевропейского верхнепалеолитического населения, ни с населением Русской равнины, ни с известным более поздним мезолитическим населением Русского Севера, Приднепровья или Крыма»,

— написали авторы статьи. Как предположили ученые, обнаруженные скелеты принадлежали представителям древней уральской расы, поскольку они имеют ряд специфических особенностей, характерных для современных жителей Поволжья, Урала и Сибири.

Согласно археологическим данным, плосколицые люди жили на севере Европы с незапамятных времен. Это предки саамов (лопарей) и ряда финно-угорских народов. Так что широкие и плоские лица современных представителей уральской расы могли быть унаследованы ими не от монголоидных предков, как считалось ранее, а от населения Европы эпохи верхнего палеолита. Впоследствии часть этих людей могла мигрировать на юго-восток, например, спасаясь от очередного ледникового периода.

Протоуральцы

Этнографы отметили парадоксальный факт: представители народов, относящихся к уральской расе, с более светлой кожей обладают плоскими лицами и ярко выраженными скулами, характерными для монголоидов. А смуглые люди, наоборот, отличаются европейским строением лиц. Это может служить еще одним косвенным подтверждением существования легендарных протоуральцев.

Как писал В. В. Бунак:

«Восточное Приуралье вместе с прилегающей с запада таежной полосой Европы было областью формирования особого антропологического комплекса, в котором сочетались небольшое уплощение лица, нерезкое набухание века, несколько ослабленная пигментация и т. д. Этот комплекс генетически не связан ни с восточным, ни с западным стволом и представляет собой самостоятельную северную евразийскую формацию».

Профессор В. В. Напольских согласен со своим коллегой. Он считает уральский пранарод реальной этнической общностью, существовавшей в эпоху неолита. Не случайно национальные группы, относящиеся к этому расовому типу, обладают специфическими особенностями строения скелета, которые указывают на их прямое родство.