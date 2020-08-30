Почему советское образование не было лучшим в мире 

Советская эпоха закончилась почти тридцать лет назад и за это время количество мифов о ней только удвоилось. Как негативных, так и позитивных. В числе последних — миф о лучшем в мире советском образовании. «Рамблер» объясняет, почему действительность несколько отличалась от этих идеальных представлений.

Прежде всего, о качестве советского образования говорит тот факт, что получившие его люди во второй половине 80-х годов искренне заряжали воду на сеансах Аллана Чумака . Эти же люди ходили на сеансы Кашпировского и увлекались другими нетрадиционными практиками.

Все это обнаружило как минимум один серьезный изъян советской образовательной системы — отсутствие критического мышления. А оно формируется, прежде всего, гуманитарными дисциплинами, которые больше других пострадали от тотального внедрения идеологии в образование.

В гуманитарных вузах студенты тратили свое время на изучение истории КПСС , диалектического материализма (диамат), научного атеизма и других столь же бессмысленных предметов. При этом все обучение сводилось к переписыванию статей Ленина, Энгельса и Маркса и заучиванию итогов съездов. Критическое переосмысление прочитанного не поощрялось.

Такой же принцип царил и в других гуманитарных дисциплинах — буквально с первого класса. Самостоятельная трактовка текстов классиков была под негласным запретом — даже сочинения школьники писали, строго придерживаясь официального объяснения правильных критиков. Еще больше от идеологии пострадала история, все события которой подавались с точки зрения классовой борьбы.

Проблемным было и преподавание иностранных языков. В обычных школах (без соответствующего уклона) практически не уделялось внимание произношению и навыкам разговорной речи. Чаще всего изучение языков было формальным и в памяти выпускников не оставалось ничего, кроме пары фраз.

И это было логично: Советский Союз был закрытой страной, где большинство людей ни разу в жизни не общались с иностранцами. А значит и знание других языков было попросту бесполезным. Однако именно это часто ограничивало доступ к научным публикациям на иностранных языках. И наши специалисты среднего звена оказывали в своеобразном вакууме.

Кроме того, на протяжении первых трех десятков лет советской власти знание иностранных языков и вовсе было поводом для пристального внимания сотрудников госбезопасности. Часто с печальными последствиями. Такой навык обычно говорил о «классово чуждом» происхождении человека, что влекло и соответствующее отношение к нему.

От идеологического разгрома пострадали и другие науки. Достаточно вспомнить мрачную историю советской генетики. Экономика также изучалась формально, в отрыве от новейших зарубежных исследований, зато с опорой все на тех же классиков марксизма.

Однако благодаря государственной поддержке в Советском Союзе действительно сформировалась сильная физическая и математическая база. Эти науки были важны для стратегических целей, их глубокое развитие всесторонне поощрялось.