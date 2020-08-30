Почему нельзя носить нательный крест поверх одежды 

«Оружие на демонов и символ вечной жизни» — так относятся православные христиане к нательному крестику. Его надевают после того как человек трижды окунается в святую воду во время таинства крещения и с него смывается первородный грех Адама. Нательный крест отныне и навсегда говорит единоверцам и ангелам о вере человека, о том, что тот будет жить по заповедям Христа и не является больше на земле ничьим рабом, а чтит только Бога. Священник Анатолий Зыгарь в своих статьях пишет, что нательный крест — символ приверженности Богу, веры и торжества Христа над дьяволом, он помогает в скорбях, укрепляет дух и защищает от козней нечистого.

Однако люди часто связывают с ношением православного креста множество суеверий и правил. Что же из этого верно, а что является ошибкой?

Как правильно выбрать

Лучше всего купить крестик в церковной лавке православного храма РПЦ . Тогда вы будете уверены, что он соответствует канонам и освящен.

Не стоит гнаться за дороговизной и красотой: нательный крест — не украшение персоны, а символ верности Христу. Самым распространенным является восьмиконечный крест, на который наложено изображение Христа. В обязательном порядке крестик должен иметь надпись «Спаси и сохрани» — на это указывает в своих интервью священник Анатолий Зыгарь. Надпись связана с чином крещения, во время которого священник читает две молитвы, в которых просит Бога защитить душу и тело человека. Если вы купили крест в магазине, нашли его или вам подарили, и вы не уверены, что он освящен, лучше сходить в храм и освятить его.

На чем носить

Крестик носят на шнурке или на цепочке. Некоторые думают, что их тоже надо освящать, но это ошибка — ни то, ни другое в освящении не нуждается, а выбор зависит от привычек человека.

Протоиерей Андрей Ефанов уточняет, что следует правильно выбрать длину цепочки. Она не должна быть слишком длинной, чтобы не цепляться, и не должна быть короткой, чтобы крест можно было спрятать под одеждой.

При ношении крестик должен быть обращен распятием наружу. Если он перекручивается, его нужно поправить. Если есть желание носить на шее иконку святого или Богородицы — ее следует совместить с крестиком, а заменять иконкой крест нельзя.

Не носить поверх одежды

Нательный крест следует носить под одеждой. Поверх одежды имеют право носить кресты только священники, да и то лишь в РПЦ. У греков даже священники носят крест под одеждой. Нельзя хвастаться дорогим крестом, показывая его всем, — это признак гордыни и хвастливости.

Скрытно крест носят для того, чтобы язычники не могли поругать святыню. Священник из подмосковного села Алексино протоиерей Игорь Фомин считает, что веру надо демонстрировать делами и поступками. Он рассказывает, что прохожие дважды пытались плюнуть на его распятие — однажды это было в Москве, а во второй раз — в Иерусалиме.

Никогда-никогда не снимать?

Если люди другой веры, язычники или атеисты требуют у вас снять крестик, следует оказаться, чтобы не отречься от Христа, — так считает священник Павел Коньков . Он же оговаривается, что в исключительных случаях можно носить его скрытно на теле. Но есть места, в которых действительно приходится снимать с себя святыню — например, во время операции или при обследовании в томографе, где на пациенте не должно быть металлических предметов. В этом случае крест лучше снять либо заранее надеть деревянный крест на шнурке.

При операции, считает о. Андрей Ефанов, можно прикрепить крест на запястье или снять его и вручить себя Богу. Это продиктовано безопасностью пациента и не является отречением от Христа. Если же вас просят снять крест на водной горке или в другом увеселительном месте, то следует подумать — а нужно ли вам это увеселение?

Обращаться как со святыней

Освященный крестик — святыня, и к нему не стоит относиться легкомысленно. Нельзя носить его в сумке, в кармане джинсов или на браслете. Если нельзя надеть его на шею, следует прикрепить его с внутренней стороны одежды.

Нельзя носить нательный крестик и при этом надевать на себя одежду с эзотерическими рисунками — сатанинскими звездами, демонами или с символами других религий. Так могут делать лишь несведущие люди. С них по незнанию взятки гладки, а православный человек знает, что в мире истина одна — Христос, и должен свидетельствовать об этом даже своим видом.

Нельзя носить крестик и одновременно надевать эзотерические украшения, значки, броши в виде кабалистических, эзотерических знаков или знаков Зодиака. Этим православный отдаляет себя от Бога и вручает совершенно иным сущностям.

Много неприятностей доставляют неофитам татуировки, которые они сделали по невежеству. Обычно священники рекомендуют их сводить, а при отсутствии такой возможности — прикрывать одеждой. Татуировка креста на теле никак не заменит ношения освященного нательного креста.

Суеверия — главная ошибка

С крестами невежественные люди связывают много суеверий. Нельзя его дарить (даришь тяжелую судьбу), нельзя подбирать найденный крест (берешь на себя чужой крест), нельзя носить крест умершего (сам умрешь). Если крест потемнел — это к болезни: потерянный крест означает грядущую неприятность, а сломанный вообще превращается в «трагедию». Священник Андрей Ефанов считает, что это — магическое мышление, которое для христианина неприемлемо.

Судьба вещи никак не может влиять на жизнь человека, которая находится в руках Божьих. Если крестик сломался, следует отнести его в починку, а если починить нельзя — то в храм и купить там другой крестик.

Дарить крестик можно и нужно; освященный на особой святыне крест можно подарить близкому человеку. Крестные могут и должны подарить крестик ребенку-крестнику.

Поднять найденный крест следует для того, чтобы распятие не попиралось ногами. Если находка вам по душе и нравится, ее можно освятить и носить, а если крест старый, сломанный, его можно отдать в храм. Так же стоит поступать с крестиками, которые остаются от умерших: их можно носить как память, можно хранить на полке с иконами, а можно унести в храм.