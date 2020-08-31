Самая большая медуза в мире попала на видео 

Жительницы ирландского города Корк во время плавания на каяке в графстве Мейо встретили гигантскую волосистую цианею и сняли ее на видео. На ролик с медузой обратило внимание издание Irish Mirror.

Сестры Мэйв (Maeve) и Ифа Конуэй (Aoife Conway) регулярно ездят на пляж в графстве Мейо во время летних каникул. Недавно они в очередной раз приехали на отдых и отправились плавать на каяке.

Во время каякинга сестры столкнулись с огромной медузой. Мэйв сняла морское существо на камеру GoPro. Когда девушки вернулись домой, они поняли, что это была волосистая цианея — вид медуз, который считается самым большим в мире.

«Мы заметили волосистую цианею, но не поняли, что это такое, пока не вернулись домой и не посмотрели съемки еще раз. Она была огромна, и еще щупальца были очень длинными, хотя сначала я этого не осознала», — сказала Мэйв.

Ирландка пояснила, что они с сестрой проводят довольно много времени на воде и регулярно видят во время каякинга морских котиков и других необычных созданий, но раньше не встречали таких больших медуз.

Купол волосистой цианеи достигает двух метров в поперечнике, а щупальца вытягиваются на 20 метров. Известен экземпляр с щупальцами длиной 36,5 метра. Прикосновение к цианее может вызвать у человека болезненную сыпь, но не приведет к смерти.