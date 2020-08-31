Почему до падения Тунгусского метеорита ушли животные

30 июня 1908 года в Восточной Сибири над долиной притока Енисея – Подкаменной Тунгуски взорвался метеорит, который позже назвали Тунгусским. О его природе и причинах взрыва ученые спорят до сих пор, выдвигая самые разные версии – от предположения, что это был инопланетный корабль, до ледяной кометы. Однако все солидарны в том, что взрыв Тунгусского метеорита оказал колоссальное влияние на сибирскую тайгу, местную флору и фауну, и даже на атмосферу планеты Земля.

Очевидные последствия взрыва

Удивительно, но исследователи отмечают, что воздействие болида на Землю началось за несколько дней до катастрофы. Во-первых, над тайгой ночью появилось свечение, во-вторых, с места катастрофы за две недели мигрировали все животные: стада оленей и хищники, и даже рыба ушла в другие реки.

Сам Тунгусский метеорит видело множество людей, и все они подтверждали, что его полет сопровождался грохотом, а падение – мощным взрывом.

Позже, после изобретения атомной бомбы, ученые подсчитали, что мощность взрыва неизвестного небесного тела составила до 40 мегатонн тротила или 2 000 атомных зарядов средней мощности. Она была почти равна самой мощной водородной «Царь-бомбе», которую СССР испытал в 1961 году на полигоне «Сухой нос» на острове Новая Земля, проектная мощность которой составляла около 100 мегатонн.

Ударная волна от взрыва болида дважды обогнула планету, а сам взрыв вызвал сильнейшие изменения в магнитном поле Земли. Сейсмособытие было зафиксировано на сейсмостанциях в Иркутске, в Тбилиси, в Ташкенте и в Йене (Германия).

Ученые из Иркутска зафиксировали магнитную бурю, длившуюся около четырех часов, а спустя 15 часов после катастрофы в атмосфере Земли наблюдались странные изменения – небо над Атлантикой, Европой и над Россией (от Ташкента до Санкт-Петербурга) светилось, свет излучали даже облака, а в Лондоне по сообщениям очевидцев можно было ночью читать газету, не включая дополнительное освещение. Свечение быстро пошло на спад, но отмечалось вплоть до конца июля.

Сам взрыв был слышен на расстоянии 800 километров, взрывная волна вырвала 80 000 000 деревьев на площади в 2 150 кв. км., причем вывал леса имел очень сложную конфигурацию – в виде крыльев бабочки. Возник пожар, пламя было сразу же сбито ударной волной, но затем появилось снова, а в радиусе 200 километров во всех деревенских домах были выбиты стекла.

Удивительным образом эпицентр взрыва практически совпал с кратером древнего вулкана, который функционировал в Триасовом периоде (200–250 000 000 лет назад), огромные территории тайги были превращены в выжженную пустыню.

Ученые из НАСА просчитали, что после взрыва температура в Северном полушарии Земли в течение 10 лет снижалась на 0,1–0,3 °С и отметили большое количество осадков, выпавших в июле 1908 года.

Следы падения. А есть ли они?

Несмотря на то, что первая экспедиция на место была организована лишь три года спустя, ученые до сих пор не могут понять природу метеорита, однако довольно хорошо изучили последствия взрыва на местную экосистему.

В статье «Биологические аспекты взрыва тунгусского тела» биолог Валентин Борисович Сапунов указывает, что исследователи нашли в тайге довольно узкую полосу космической пыли длиной в 250 километров. Мох сфагнум, являющийся абсорбентом, сохранил частички магнетита, силикатов и стеклянные микросферулы. В смоле лиственниц были найдены микрочастицы мягкого металлического материала, в котором содержались марганец, цинк, медь, титан, хром, барий, кобальт, кадмий, серебро и никель. В некоторых образцах были найдены «экзотические соединения» брома со свинцом или кобальта с вольфрамом.

Ученые считают, что большинство элементов – вулканического происхождения, поскольку в метеорите должны были быть следы магния, а его почти нет. Возможно, большая часть микрочастиц вообще связана с извержением камчатского вулкана Ксудач, которое случилось за год до падения метеорита, и могло загрязнить тайгу.

Влияние на растения и животный мир

На растительный мир взрыв метеорита оказал довольно странное влияние, которое до сих пор не могут объяснить ученые. Деревья , кустарники и даже мхи в этом районе пошли в аномальный рост, что по мнению ученых было вызвано прореживанием леса ударной волной и удобрением почвы микроэлементами и золой.

Местные эвенки рассказали о появлении у домашних оленей новой кожной болезни, которую местные называли «царапинкой».

По свидетельству очевидцев лиственничная тайга на месте падения тела восстановилась в 10 раз быстрее обычного: через 5–7 лет после катастрофы, а хвойные – через 7–9 лет, что наводит на мысль о радиации, которая действительно несколько повышена в эпицентре и связана с распадом стронция в иттерий.

Муравьи и рачки в водоемах после взрыва мутировали – у них изменены лапки и панцири. А частота мутаций хвои у молодых сосен в районе падения чаще нормы в 12 раз.

У эвенков, живущих в поселке Стрелка-Чуня, который стоит на притоке Нижней Тунгуски был найден мутировавший белок, в результате которого три семьи получили комбинацию резус-фактора, ранее отсутствовавшего у народа: общий предок семей во время взрыва находился недалеко от эпицентра и выжил чудом.

Любопытно, что даже во время взрыва никто не погиб, случаев лучевой болезни не было, но многие получили ушибы и контузии от ударной волны.

Изучение послевоенных отчетов медиков о состоянии здоровья населения поселка Ванавары показало, что из 2 214 больных, которые проходили лечение с 1953 по 1957 год, только 16 человек были больны раком, причем, у девяти человек диагноз был предположительный, а еще 12 больных страдали от доброкачественных образований, то есть говорить о воздействии на население радиации не приходится.