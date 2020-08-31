Как в СССР ухитрялись выдавать бесплатное жилье 

Многие наши бабушки и дедушки, да даже и родители, поеживаются при слове «ипотека» и вспоминают счастливые времена, когда в Союзе квартиры выдавались бесплатно.

Встаешь в очередь, работаешь и не слывешь тунеядцем — и вот ты уже обладатель собственного жилья. Как власти СССР умудрялись это организовывать — и почему нельзя так делать сейчас?

Бесплатный сыр — только в мышеловке

В первую очередь давайте поймем, что, даже когда квартира выдавалась бесплатно, полноценно вашей она не становилась (примерно тот же принцип, что и с ипотекой: пока не рассчитаетесь, формально собственность у банка). Потому-то и был такой вал приватизаций в 90-е годы, когда СССР развалился. Да и очередь на ожидание могла быть многолетней, а чтобы в нее встать, нужно было доказать, что нуждаешься в улучшении жилищных условий.

Тогда эти самые условия были более драконовскими, чем сейчас: на человека должно было приходиться 4,5-6 кв.м. (то есть в стандартной двушке проживать по 5-7 человек). Очередь сильно зависела от места проживания: в городах, конечно, стояли по несколько лет, а вот в селах (да еще и отдаленных территориально) людей жило немного, а вот строительство шло быстрыми темпами — по разнарядке трудились бригады сельхозпредприятий.

Так откуда же брались деньги?

Нет, деньги не брались из зарплат работников — а то бы от зарплат оставались совсем крохи, на которые семью прокормить невозможно. Деньги появлялись из прибыли предприятий.

В СССР была совершенно другая экономика, с мощным и централизованным государственным управлением, частных заводов и компаний, по факту, и не было. Поработали сотрудники завода ударно, заработал завод много денег — вот и появляется бесплатное питание для рабочих, путевки в пионерские лагеря и санатории, квартиры. Прибыль низкая — никаких плюшек ожидать не стоило.

Сейчас же, в эпоху капитализма, прибыль распределяется владельцем и идет далеко не только на социальное обеспечение работников. Но и винить владельцев в жадности — преждевременно: теперь им не ждать бесплатного оборудования или земли от государства, так что и они обеспечивают себя сами. Заработали побольше — обновили производственные линии, построили еще один цех/филиал, выпустили акции или облигации, в конце концов, чтобы более надежно инвестировать в свое будущее процветание.

Конечно, бесплатное жилье пригодилось бы 99% граждан России — но теперь такая схема работать не будет.