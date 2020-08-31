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Сотрудник комбината рассказал, из чего на самом деле делают колбасу 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Куриная кожа со специями»: из чего делают колбасу
Фото: @depositphotos
Недавно в Сети появилась новость о том, что в мусульманской колбасе от одного известного мясокомбината нашли свинину, в это же время сотрудник другого комбината сознался, что в их колбасе и мяса-то нет, да и есть ее, наверное, не стоит. «Рамблер» решил выяснить, из чего же состоит колбаса.
На портале «Пикабу» пользователь @alexandr.mishin рассказал, из чего на самом деле делают колбасу. Информация у парня появилась, так как он сам работает на птицефабрике. По его словам, если вы не готовы платить за мясное изделие больше 400 рублей, то придётся есть «кости, рога и копыта».

«Если нужна настоящая колбаса, меньше 400 рублей за килограмм даже рассматривать нет смысла, везде ММО (мясо механической обвалки, в большую мясорубку закидывается мясо вместе с костями, рогами и копытами, и из этой субстанции производится продукт). Начиная с 400 рублей костей не будет, но мясо там второго, третьего сорта».

По словам парня также опасно покупать дешевые сосиски, потому что в них нет даже копыт с рогами.

«Мы делаем продукцию для магазинов, которым не нужна продукция за условных 200 рублей, чтобы продать за 300 рублей. Им нужно купить за 50 рублей и продать за 100. У нас есть сосиски которые специально делаются для них. В магазине они рублей по 80 за килограмм, за сколько их оптом берут, не знаю. В них мяса нет вообще. Манка, соя и десять процентов куриной кожи, ну и специи».

Хотя люди отнеслись к этому открытию довольно-таки спокойно. Уверяя, что колбаса — это старый способ употребить те части животного, которые невозможно съесть так.

«Вы же не будете страдать, когда узнаете, что в голубцах, кроме мяса есть ещё и капуста, рис? Или страдаете, что это не кусок мяса, в бекон завернутый? Если хотите мяса, то покупайте именно мясо».

Правда, стоит отметить, что в домашних условиях колбасу обычно готовят именно из мясного фарша с добавлением специй. Так что далеко не все пользователи смирились с оправданием, что колбаса — это мясной продукт, а значит может быть сделана из чего угодно.
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