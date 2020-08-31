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Смертельный кубок: как белорусские военные убили аэронавтов из США 

BigPicture.ru 4 часа назад
Как белорусские военные убили аэронавтов из США
Фото: BigPicture.ru
В 1995 году в небе над Беларусью разыгралась трагедия — военный вертолет сбил воздушный шар, в гондоле которого находились два гражданина США. Оба воздухоплавателя погибли и история получила серьезный резонанс в мире и повлияла на отношение многих стран к тогда еще молодому государству. Что произошло 12 сентября 1995 года в окрестностях города Березы, Брестской области?
Ранним утром 12 сентября 1995 года границу Республики Беларусь пересек спортивный воздушный шар D-Caribbean, которым управляли американские аэронавты Алан Френкеля и Джон Стюарта-Джервиса. Оба спортсмена — пилоты на пенсии, имели огромный опыт воздухоплавания. Более того — Стюарт-Джервис был военным летчиком, воевал во Вьетнаме и Египте и даже был в 1956 году сбит недалеко от Сайгона.
Но с аппаратом, который легче воздуха и подчиняется только движению воздушных потоков, справиться спортсменам не удалось. Гонка на кубок Гордона Беннета — одно из самых престижных соревнований в истории воздухоплавания, началась для шара D-Caribbean и его небольшого экипажа в швейцарском Цюрихе, 9 сентября 1995 года, а закончилась трое суток спустя в белорусском лесу.

«Лупанем его сверху…»

В 6.34 воздушный объект в воздушном пространстве Беларуси обнаружили пограничники и сразу же доложили на Центральный командный пункт противовоздушной обороны. После этого примерно полтора часа военные пытались выяснить принадлежность воздушного шара, запрашивая польские ПВО из зоны контроля которых объект попал в небо республики. Но никто ничего не знал о нарушителе, а шар тем временем приближался к одной из военно-воздушных баз.
BigPicture.ru
Версий у военных было немало, начиная с самой безобидной, с заблудившимся метеорологическим зондом и заканчивая наиболее неприятными — со шпионажем или крупной контрабандой. Многие офицеры, вовлеченные в обсуждение, были настроены решительно:

«Почему бы его не сбить? Они делают, что хотят, им все равно. Может быть, в нем 36 кг героина?»

В 8.07 военному диспетчеру Брестской области позвонил глава регионального управления КГБ и поинтересовался, не оповещала ли его Польша о потере метеорологического зонда. Получив отрицательный ответ высокопоставленный офицер спецслужбы дал команду начать операцию по перехвату нарушителей. В 8.35 в небо был поднят вертолет Ми-24, который приблизился к шару и ждал команды.
С момента как Ми-24 взлетел и до атаки прошло всего 3 минуты и за это время у экипажа боевой машины произошли с землей совсем короткие переговоры:

«— 335, отчет о пути: высота воздушного шара, что там, какие подвесные грузы?

— Это 335, я на высоте 2000 [метров], это на 200−300 метров выше.

— Понял. Есть подвесной груз?

— Висит подвесной груз, еще не определили, что там.

— Понял.

— Высота шара — 2300 метров. Он висит прямо на уровне с нами. Подвесной груз подтверждаю.

— Это радиальный, уничтожить шар.

— 335, будьте осторожны при стрельбе, чтобы снаряды не упали на населенные пункты.

— Понял.

— Давай заходи чуть выше, лупанем сверху ему.

— Какая дальность у нас?

— 600 метров.

— Огонь!"

После этого стрелок поразил шар тремя пулеметными очередями и в 8.54 командир машины доложил руководству, что объект уничтожен.
На месте падения шара общественные активисты установили импровизированный памятный знак
На поиски сбитого воздушного шара отправились военные, которые и обнаружили спустя 2,5 часа остатки аппарата и тела Алана Френкеля и Джона Стюарт-Джервиса в лесополосе в 4,5 км от города Береза, рядом с дачным кооперативом.
Единственным гражданским свидетелем трагедии была пенсионерка Валентина Соловей, чья дача находилась в 10 метрах от места падения шара. Женщина первая увидела тела американцев, которые находились в разбитой гондоле. Позднее женщина рассказала журналистам, что на телах погибших не было следов огнестрельных ранений и было ясно, что они разбились от удара об землю.
Это версия совпадает с официальной, представленной военными — стрелок Ми-24 не целился в гондолу, которую никто так и не удосужился рассмотреть, а стрелял в оболочку шара. Со слов Валентины Соловей можно сделать вывод, что в момент падения оба воздухоплавателя находились на своих местах и, скорее всего, до последнего надеялись на чудо.

Ударный вертолет Ми-24

«В своей корзине они сидели на своеобразных «носилках» — это приблизительно как в машинах скорой помощи есть боковые сиденья, прикрепленные к стене. И вот они, по-видимому, до последнего сидели в своем шаре на этих носилках, или сиденьях, как там правильно сказать».

Тела отвезли в морг одной из больниц города Береза, а над местом, где лежал шар, еще долго зачем-то кружил военный вертолет. К вечеру на место крушения приехал военный грузовик, в который погрузили то, что осталось от шара и увезли в Минск. Позднее в столицу отправили и погибших американцев.

«Прогулка» над Беларусью

Как получилось, что о пересечении государственной границы Беларуси воздушным шаром D-Caribbean не оповестили пограничников? Рано утром, во вторник 12 сентября, у границы Польши и Беларуси оказались два воздушных шара. Первым летел D-Caribbean, а за ним, в 20 км, шар 1636S воздухоплавателя Майкла Уоллеса.
Едва рассвело, Уоллес связался с Френкелем и Стюартом-Джервисом и спросил, что они намерены предпринять. По словам воздухоплавателя, экипаж D-Caribbean был в отличном настроении и не планировал прерывать полет:

«У нас есть 12 мешков и вся вода. Мы собираемся ночевать четвертую ночь».

В ответ на это Уоллес предложил соперникам приземлиться на территории Польши и сообщил, что его команда поддержки находится как раз под ними и готова оказать им радушный прием. Но посадка означала выбывание из гонки и Френкель, общавшийся с Уоллесом по рации, со смехом отказался от предложения.
Позднее многие участники кубка Беннета вспоминали, что пилоты злополучного шара не испытывали ни малейшего беспокойства, подлетая к границе Беларуси, и шутили в эфире о том, что давно планировали «прогулку над постсоветским пространством». Конечно, бывшие летчики не могли даже предположить, что их «гостеприимно» встретят 12,7-миллиметровыми пулями и «прогулка» закончится в морге города Береза.
Мог ли быть у этой ситуации иной исход, не столь трагичный? Вне всякого сомнения. Белорусский журналист Василий Зданюк, проводивший независимое расследование этого случая, общался со многими участниками тех событий, в том числе и с людьми, отдававшими роковой приказ. Вот что он пишет:

«Единственное, можно было помедлить минут 15−20, может, даже меньше — и стало ясно, что появились еще два шара, в зону видимости наших ПВО вошли. Тогда бы он насторожился: чего они друг за другом летят? И стало бы ясно, что это проводится чемпионат мира по воздухоплаванию из Швейцарии».

Все просто, не так ли? Но проблема в том, что «холодная война» закончилась, а «холодные головы» и «горячие сердца» советской закалки еще протирали штаны в кабинетах республики, из которых даже не успели еще убрать бюсты Дзержинского. Усугубилось все тем, что на D-Caribbean получили от польских диспетчеров указание связываться с Минском на частоте 133,8 МГц, которую взяли с потолка.
Организаторы гонки вообще не беспокоились об аэронавтах, так как были до последнего уверены, что экипаж шара успел получить разрешение на вход в воздушное пространство Республики Беларусь. При расследовании инцидента выяснилось, что в Белорусский центр организации воздушного движения (БЦОВД) еще 31 марта 1991 года поступило официальное обращение о том, что с 9 по 12 сентября в воздушное пространство страны могут войти до 20 воздушных шаров, участвующих в кубке Беннета.
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Из-за разницы в правилах оформления документов письмо кочевало из инстанции в инстанцию и было в итоге отложено в «долгий ящик». В результате этого ни гражданские, ни военные диспетчеры не получили информации о гонке воздушных шаров и возможных пересечениях границы участниками.
Так халатность, бюрократия и глупость убили в мирное время боевого летчика Джона Стюарта-Джервиса, сумевшего выжить во Вьетнаме, и его спутника Алана Френкеля, который так мечтал полетать над бывшим СССР.
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