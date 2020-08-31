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Чем шокировал врачей мозг Тургенева 

Кириллица 1 час назад
Чем шокировал врачей мозг Тургенева
Фото: Кириллица
Существует гипотеза, что «аномальный» вес мозга одного из самых известных классиков русской литературы Ивана Тургенева «спас» писателя от эпилептических припадков, к которым литератор имел наследственную предрасположенность.

Лучше больше да лучше?

Предположение о «спасительном» весе тургеневского мозга (он весил на 600 грамм больше мозга среднестатистического человека) в журнале «Наука и жизнь» было выдвинуто кандидатом медицинских наук Николаем Богдановым и кандидатом биологических наук Екатериной Каликинской. Вес мозга Тургенева составлял 2012 граммов, а у Анатоля Франса — 1390. Разница почти такая же, как у «отклоняющегося от нормы» мозга русского классика — 622 грамма. Ученые долго не могли понять, в чем плюс (или минус) «аномалии» веса мозга, потому что еще больше в истории анатомии весил мозг человека, который вовсе не блистал особым интеллектом.

Опыты на мышах объясняют феномен?

Опыты на мышах, проведенные под руководством члена-корреспондента РАН Льва Крушинского, позволили установить взаимосвязь с величиной веса мозга грызунов и их интеллектуальными способностями, а также возможностями противодействия внешним раздражителям. Путем скрещивания потомства мышей ученые добились выведения породы грызунов с более весомым мозговым веществом, чем у их предков. Опытным путем выяснилось, что новое поколение смышленее и устойчивее к внешним раздражителям, вызывающим судороги. С точки зрения генетики, обладатели мозга с большей массой имеют лучшие адаптивные особенности. Эти исследования на грызунах позволили ученым выдвинуть такое предположение: сравнительно большой мозг Тургенева обеспечил писателю защиту от болезни, наследуемой от родственников — эпилепсии.

У него, оказалось, дурная наследственность

Николай Богданов и Екатерина Каликинская, ссылаясь на воспоминания современников, знавших мать Тургенева Варвару Петровну, полагают, что у той был эпилептический склад характера (а один из братьев Тургенева в действительности болел эпилепсией). Многие родственники литератора по материнской линии отличались «странными» характерами, дядя писателя по отцу также страдал эпилепсией. Ученые полагают, что именно сравнительно большой мозг Тургенева, имевший в силу веса лучшую сопротивляемость наследственным факторам, уберег писателя от этого недуга.

У кого еще из великих были самые странные мозги

По данным Института мозга РАМН, самый «весомый» мозг был у Джорджа Байрона (2230 граммов; Тургенев после него только второй), а самый «маленький» — у Анатоля Франса (1017 граммов).
Одно из полушарий Ленина, по свидетельству художника Юрия Анненкова, имело размер не более грецкого ореха. Вместе с тем немецкий исследователь Фогт утверждал, что третий слой коры головного мозга вождя пролетариата был развит гораздо лучше, чем у обычных людей.
Несколько странным для ученых показались результаты исследования мозга великого Альберта Эйнштейна, которые сделал Флоридский университет. Как писал в своей книге Аллан Перси, ссылаясь на публикацию этих данных в журнале «Мозг», размеры мозга Эйнштейна не отличались от привычных, разве что количество извилин превышало «нормативы». Область, отвечающая за математическое мышление, в мозге ученого была пошире, чем у обычных людей, но принципиального значения для объяснения гениальности это не имело — коллеги Эйнштейна склонны считать, что одной мозговой активности для этого недостаточно — необходимы еще любознательность, трудолюбие.
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Комментарии
Истории , Анатоль Франс , Джордж Байрон , Альберт Эйнштейн , Николай Богданов , Юрий Анненков , РАН , Наука и жизнь
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