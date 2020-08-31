Чем шокировал врачей мозг Тургенева 

Существует гипотеза, что «аномальный» вес мозга одного из самых известных классиков русской литературы Ивана Тургенева «спас» писателя от эпилептических припадков, к которым литератор имел наследственную предрасположенность.

Лучше больше да лучше?

Предположение о «спасительном» весе тургеневского мозга (он весил на 600 грамм больше мозга среднестатистического человека) в журнале «Наука и жизнь» было выдвинуто кандидатом медицинских наук Николаем Богдановым и кандидатом биологических наук Екатериной Каликинской. Вес мозга Тургенева составлял 2012 граммов, а у Анатоля Франса — 1390. Разница почти такая же, как у «отклоняющегося от нормы» мозга русского классика — 622 грамма. Ученые долго не могли понять, в чем плюс (или минус) «аномалии» веса мозга, потому что еще больше в истории анатомии весил мозг человека, который вовсе не блистал особым интеллектом.

Опыты на мышах объясняют феномен?

Опыты на мышах, проведенные под руководством члена-корреспондента РАН Льва Крушинского, позволили установить взаимосвязь с величиной веса мозга грызунов и их интеллектуальными способностями, а также возможностями противодействия внешним раздражителям. Путем скрещивания потомства мышей ученые добились выведения породы грызунов с более весомым мозговым веществом, чем у их предков. Опытным путем выяснилось, что новое поколение смышленее и устойчивее к внешним раздражителям, вызывающим судороги. С точки зрения генетики, обладатели мозга с большей массой имеют лучшие адаптивные особенности. Эти исследования на грызунах позволили ученым выдвинуть такое предположение: сравнительно большой мозг Тургенева обеспечил писателю защиту от болезни, наследуемой от родственников — эпилепсии.

У него, оказалось, дурная наследственность

Николай Богданов и Екатерина Каликинская, ссылаясь на воспоминания современников, знавших мать Тургенева Варвару Петровну, полагают, что у той был эпилептический склад характера (а один из братьев Тургенева в действительности болел эпилепсией). Многие родственники литератора по материнской линии отличались «странными» характерами, дядя писателя по отцу также страдал эпилепсией. Ученые полагают, что именно сравнительно большой мозг Тургенева, имевший в силу веса лучшую сопротивляемость наследственным факторам, уберег писателя от этого недуга.

У кого еще из великих были самые странные мозги

По данным Института мозга РАМН, самый «весомый» мозг был у Джорджа Байрона (2230 граммов; Тургенев после него только второй), а самый «маленький» — у Анатоля Франса (1017 граммов).

Одно из полушарий Ленина, по свидетельству художника Юрия Анненкова , имело размер не более грецкого ореха. Вместе с тем немецкий исследователь Фогт утверждал, что третий слой коры головного мозга вождя пролетариата был развит гораздо лучше, чем у обычных людей.