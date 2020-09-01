Как СССР прожил первый послевоенный год 

Первый год без войны. Для советских людей он был разный. Это время борьбы с разрухой, голодом и преступностью, но это и период трудовых свершений, экономических побед и новых надежд.

Испытания

В сентябре 1945 года на советскую землю пришел долгожданный мир. Но достался он дорогой ценой. Жертвами войны стали более 27 миллионов. человек, 1710 городов и 70 тысяч сел и деревень были стерты с лица земли, разрушены 32 тысячи предприятий, 65 тысяч километров железных дорог, 98 тысяч колхозов и 2890 машинно-тракторных станций. Непосредственный ущерб советской экономике составил 679 миллиардов рублей. Народное хозяйство и тяжелая промышленность были отброшены минимум на десять лет назад.

К огромным экономическим и человеческим потерям добавился голод. Ему способствовали засуха 1946 года, развал сельского хозяйства, недостаток рабочих рук и техники, приведшие к значительной потере урожая, а также снижение поголовий скота на 40%.

Населению приходилось выживать: варить борщ из крапивы или печь лепешки из листьев и цветков липы.

Распространенным диагнозом первого послевоенного года стала дистрофия. Например, к началу 1947 года в одной только Воронежской области больных с подобным диагнозом насчитывалось 250 тысяч человек, всего по РСФСР — около 600 тысяч. По оценке голландского экономиста Майкла Эллмана , всего от голода в 1946-1947 годах в СССР погибли от 1 до 1,5 миллиона человек.

Историк Вениамин Зима считает, что государство располагало достаточными запасами зерна, чтобы предотвратить голод. Так, объем экспортируемого зерна в 1946-48 годах составлял 5,7 миллиона тонн, что на 2,1 миллиона тонн больше экспорта предвоенных лет.

Для помощи голодающим из Китая советское правительство закупило около 200 тысяч тонн зерна и бобов сои. Украине и Белоруссии как жертвам войны помощь поступала по каналам ООН

Сталинское чудо

Война только что отгремела, но очередную пятилетку никто не отменял. В марте 1946 года принимается четвертый пятилетний план на 1946-1952 годы. Его цели — амбициозные: не только достичь довоенного уровня промышленного и сельскохозяйственного производства, но и превзойти его.

На советских предприятиях царила железная дисциплина, обеспечивавшая ударные темпы производства. Полувоенные методы были необходимы, чтобы организовывать работу разномастных групп трудящихся: 2,5 миллиона заключенных, 2 миллиона военнопленных и порядка 10 миллионов демобилизованных.

Особое внимание было уделено восстановлению разрушенного войной Сталинграда.

Молотов тогда заявил, что ни один немец не покинет СССР, пока город не будет восстановлен полностью.

И, нужно сказать, что кропотливая работа немцев в строительстве и коммунальном хозяйстве внесла свою лепту в облик восставшего из руин Сталинграда.

В 1946 году правительство приняло план, предусматривающий кредитование регионов наиболее пострадавших от фашистской оккупации. Это позволило стремительными темпами восстанавливать их инфраструктуру. Упор был сделан на индустриальное развитие. Уже в 1946 году механизация промышленности составляла 15% от довоенного уровня, еще пару лет и довоенный уровень будет превышен вдвое.

Всё для людей

Послевоенная разруха не помешала правительству оказывать гражданам всестороннюю поддержку. 25 августа 1946 года постановлением Совета министров СССР в качестве помощи в решении жилищной проблемы населению выдавалась ипотечная ссуда под 1% годовых.

«Для предоставления рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим возможности приобретения в собственность жилого дома обязать Центральный Коммунальный Банк выдавать ссуду в размере 8-10 тыс. руб. покупающим двухкомнатный жилой дом со сроком погашения в 10 лет и 10-12 тыс. руб. покупающим трехкомнатный жилой дом со сроком погашения в 12 лет», — говорилось в постановлении.

Доктор технических наук Анатолий Торгашев был свидетелем тех сложных послевоенных лет. Он отмечает, что, несмотря на разного рода проблемы экономического характера, уже в 1946 году на предприятиях и стройках Урала, Сибири и Дальнего Востока удалось поднять зарплату рабочим на 20%. На столько же были повышены должностные оклады граждан со средним и высшим специальным образованием.

Серьезные прибавки получали лица, имевшие различные ученые степени и звания. К примеру, зарплаты профессора и доктора наук повысились с 1600 до 5000 рублей, доцента и кандидата наук — с 1200 до 3200 рублей, ректора вуза — с 2500 до 8000 рублей.

Интересно, что Сталин как председатель Совета министров СССР имел оклад 10 000 рублей.

А вот для сравнения цены на основные товары продовольственной корзины на 1947 год. Хлеб чёрный (буханка) — 3 руб., молоко (1 л) — 3 руб., яйца (десяток) — 12 руб., масло растительное (1 л) — 30 руб. Пару обуви можно было купить в среднем за 260 руб.

Репатрианты

После окончания войны свыше 5 миллионов советских граждан оказалось за пределами своей страны: свыше 3 миллионов — в зоне действия союзников и менее 2 миллионов — в зоне влияния СССР. Большинство из них были остарбайтерами, остальные (около 1,7 миллиона) — военнопленными, коллаборационистами и беженцами. На Ялтинской конференции 1945 года лидеры стран-победителей приняли решение о репатриации советских граждан, которая должна была носить обязательный характер.

Уже к 1 августа 1946 года к месту жительства было направлено 3 322 053 репатрианта. В докладе командования войск НКВД отмечалось: «Политнастроение репатриируемых советских граждан в подавляющем большинстве здоровое, характеризуется огромным желанием скорее приехать домой — в СССР. Проявлялся повсеместно значительный интерес и желание узнать, что нового в жизни в СССР, скорее принять участие в работе по ликвидации разрушений, вызванных войной, и укреплению экономики советского государства».

Далеко не все принимали возвращенцев благосклонно. В постановлении ЦК ВКП (б) «Об организации политико-просветительной работы с репатриированными советскими гражданами» сообщалось: «Отдельные партийные и советские работники стали на путь огульного недоверия к репатриируемым советским гражданам».

В правительстве напоминали, что «возвратившиеся советские граждане вновь обрели все права и должны быть привлечены к активному участию в трудовой и общественно-политической жизни».

Значительная часть вернувшихся на родину была брошена на участки, сопряженные с тяжелым физическим трудом: в угольной промышленности восточных и западных районов (116 тысяч), в чёрной металлургии (47 тысяч) и лесной промышленности (12 тысяч). Многие из репатриантов вынуждены были заключать трудовые соглашения на постоянную работу.

Бандитизм

Одной из самых болезненных проблем первых послевоенных лет для советского государства был высокий криминогенный уровень. Борьба с разбоем и бандитизмом стала головной болью для Сергея Круглова — министра внутренних дел. Пик преступлений пришелся на 1946 год, в течение которого было выявлено более 36 тысяч вооруженных ограблений и свыше 12 тысяч случаев социального бандитизма.

Послевоенное советское общество было во власти патологического страха перед разгулявшейся преступностью. Историк Елена Зубкова объясняла: «Страх людей перед уголовным миром опирался не столько на надежную информацию, сколько происходил от ее недостатка и зависимости от слухов».

Крушение социального порядка, особенно на отошедших к СССР территориях Восточной Европы, было одним из главных факторов, провоцирующих всплеск преступности.

Около 60% всех преступлений по стране совершалось на Украине и в Прибалтике, причем наибольшая их концентрация была отмечена на территориях Западной Украины и Литвы.

О серьезности проблемы с послевоенной преступностью свидетельствует доклад под грифом «совершенно секретно» полученный Лаврентием Берия в конце ноября 1946 года. Там, в частности, содержалось 1232 упоминания об уголовном бандитизме, взятых из частной переписки граждан в период с 16 октября по 15 ноября 1946 года.

Вот выдержка из письма саратовского рабочего: «С началом осени Саратов буквально терроризируют воры и убийцы. Раздевают на улицах, срывают часы с рук, и это происходит каждый день. Жизнь в городе просто прекращается с наступлением темноты. Жители приучились ходить только по середине улицы, а не по тротуарам, и подозрительно смотрят на каждого, кто к ним приближается».