Что означали номера советских автомобилей

Про длинные названия советских автомобилей раньше шутили: мол, что это за цифры после аббревиатуры завода, номер телефона директора или цена? Действительно, ВАЗ-2101-94 или РАФ-2203-01 кого угодно введут в ступор индексами, которые кажутся просто набором цифр. На самом деле во всем этом была своя строгая логика.

Как было раньше

Как рассказывает И. С. Антонов в своей книге «Краткая история автомобилестроения», до Великой Отечественной войны никакой системы в названиях моделей советского автопрома не существовало. Каждый автозавод, начинавший серийный выпуск транспортного средства, давал ему порядковый номер и иногда какую-то букву в качестве дополнительного индекса. Так, перед войной в стране появилось огромное множество «единичек»: ГАЗ-М1, НАМИ-1, ЯТБ-1, ЯС-1. Стало очевидно, что в скором времени дороги страны заполонят «копейки», «двушки» и «тройки» разных заводов-производителей.

Но решить проблему до войны не удалось, и вспомнили о ней только в 1945 году. Была принята единая система классификации (ЕСК) транспортных средств. Согласно ей, каждому автопроизводителю был выделен цифровой диапазон, в котором он и мог выбирать индексы для моделей.

Причем, чем крупнее был завод, тем больше цифр ему досталось.

Так, например, для ГАЗа — с 1 до 99, для ЗиЛа — с 100 до 199, а для «Москвича» поменьше — с 400 до 449. Еще меньше доставалось совсем небольшим заводам: АРТ (Тарту) — 940-949, а ЛАЗ — с 695 по 699.

Поначалу казалось, что проблема действительно решена, но порядка все равно не получилось. Производители давали моделям внутризаводские обозначения в доступном цифровом диапазоне и оставляли их же для автомобилей, пошедших в серию. При этом в массовое производство запускалось далеко не все. Так, за ГАЗ-12 следовал ГАЗ-21, а за ним — ГАЗ-66.

Еще сложнее было с моделями, которые разрабатывались на одном заводе, а их серийное производство осуществлялось на другом. К тому же индексы не давали никакого представления о технических характеристиках авто. Назревала новая реформа.

Отраслевой норматив 1966 года

Если вы учились на права в СССР или в первое постсоветское десятилетие, то наверняка еще помните эту четырехзначную систему индексов, каждая цифра которой имела свое значение. Эта система подробно описана в документе «ОСТ 37.001.269-96. Транспортные средства. Маркировка».

Начнем со второй, так как именно она определяла тип транспортного средства: 1 — легковой автомобиль; 2 — автобус; 3 — грузовой автомобиль; 4 — тягач; 5 — самосвал; 6 — автоцистерна; 7 — фургон; 9 — спецтранспорт. «Восьмерку» решили оставить в качестве резерва.

Первая цифра в индексе обозначала класс транспортного средства в своей категории.

Для легковушек он определялся объемом двигателя, для грузовых машин — полной массой, а для автобусов — габаритными размерами. Существуют специальные таблицы, помогающие в этом разобраться. Что касается последних двух цифр, то это был порядковый номер модели — внутризаводской или серийный.

В любом случае, теперь разобраться с техническими параметрами автомобиля не представляло сложностей, даже если вы никогда не видели его. Например, ВАЗ-2101 — это легковушка с двигателем 1200—1800 см3, ставшая первой серийной моделью Тольяттинского автозавода.