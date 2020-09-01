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Почему на фото в паспорте запрещено улыбаться 

Мира Маркина 3 часа назад
Почему на фото в паспорте запрещено улыбаться
Фото: depositphotos.com
Мы привыкли к тому, что фотографироваться на паспорт нужно неизменно с серьезным лицом. Но почему это так необходимо? Выяснял "Рамблер".
Как оказалось, у работников паспортного стола есть определенная инструкция, в которой четко сказано, что черты лица на фотографии не должны быть искажены. Это значит, что на снимке вы не можете изображать какие-либо гримасы, будь то негодование, обида, восторг, радость или другие эмоции.
Более того, если на лице имеются «значительные повреждения, носящие временный характер», перед тем, как сделать фото, необходимо подождать, пока синяк не посветлеет, а шишка не уменьшится в размерах.
Вот почему на фотографии в паспорте человек должен предстать с серьезным лицом, не искаженным улыбкой. Людям, которые проверяют паспорта, так гораздо проще установить, действительно ли человек, предоставивший документ, является его владельцем.
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