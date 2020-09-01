Странные турецкие туалеты, которыми брезгуют русские

Жители России продолжают улетать в Стамбул, чтобы провести остатки отпуска в теплом море. С сентября начинается любимый многими бархатный сезон, когда температура становится более прохладной. "Рамблер" продолжает рассказывать про особенности жизни в Турции. Уверены, помимо турецких сладостей, дворцов и красивых тканей, вас точно поразят турецкие туалеты.

А-ля тюрка

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Традиционный турецкий туалет представляет собой обычную дырку в полу. Да, да, как на наших вокзалах. Чтобы туда зайти, необходимо надеть специальные тапочки, так как в обуви в уборную заходить нельзя. Туалетной бумаги в таком туалете вы тоже не найдете, зато там есть шланг или специальный ковш с водой. Дело в том, что турки предпочитают именно мыться после процедур.

Классические туалеты они считают грязными, объяснение такого необычного восприятия уходит своими корнями в религиозные убеждения этого народа. Например, считается, что в туалете все действия необходимо совершать левой рукой, так как правая предназначена для приема пищи.

А-ля франка

В современных турецких домах чаще всего можно встретить сразу два санузла. Первый будет классическим (его часто используют как склад для швабр и прочих бытовых принадлежностей), а второй европейским, к виду которого мы привыкли. Правда, туалетной бумаги в уборной может вновь не оказаться.

Все туалеты в Турции оснащены специальным краном, который выполняет функцию биде. С его помощью вы сможете помыться. Кстати, по мнению врачей, такой способ ухода за собой считается наиболее гигиеничным.