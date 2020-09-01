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Почему женщины в русских деревнях не носили нижнее белье 

Анастасия Иванова 1 час назад
Что женщины в русских деревнях носили вместо трусов
Фото: depositphotos
Веками жительницы русских деревень ходили без привычного нижнего белья. "Рамблер" выяснил, как же женщины справлялись в трудные времена и что служило заменой белью.
Стоит отметить, что холод был не единственной трудностью, с которой пришлось сталкиваться женщинам. Еще одной проблемой была грязь, так как все они работали на земле, занимались тяжелым трудом и даже ходили на рыбалку.
Вместо трусов женщины носили рубахи и нижние юбки, чтобы получился многослойный наряд. Сначала шел сарафан, потом рубаха ниже колен, затем подъюбник с завязками. Вместо колготок носили чулки, зимой их шили из шерстяных нитей. Верхние юбки в зимний период также надевались шерстяные, а подъюбники заменяли, чтобы их было удобно стирать. Нельзя сказать, что это было совсем негигиенично, скорее неудобно.
Из-за комбинации множества слоев юбок, под подолом собиралась "воздушная подушка", которая не давала женщинам мерзнуть. К сожалению, проблема с нижним бельем сохранялась достаточно долго. Только ближе к 70-м появились панталоны, рейтузы и ватные штаны, которые обеспечивали женщинам тепло. Вот что вспоминают пользователи Сети:

"Мама моя жила в деревне и ходила в школу без трусов в 1947 году из-за того, что не было ткани, чтобы их пошить. Многие девочки тогда не носили трусов по этой причине — семья большая, а трусы одни. В ремесленном училище, куда она пошла после школы, ей выдали форменную одежду и бельё. Папу она зацепила явно зимой, я ведь родился в июле".

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