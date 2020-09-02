Рассекречены документы об окончании Второй мировой

Министерство обороны России опубликовало документы о завершении Второй мировой войны. Исторические артефакты доступны на сайте ведомства.

Документы, в которые входят исторические подлинники о военных операциях советской армии, были рассекречены к 75-летию окончания войны. Подробный материал объединяет заголовок «Закономерный финал». В нем раскрываются детали трех крупных операций, проведенных на Дальном Востоке — Маньчжурской стратегической, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной.

В частности, Минобороны раскрыло журнал боевых действий войск I Дальневосточного фронта. Согласно документам, описывающих Маньчжурскую наступательную операцию, 8 августа Советский Союз заявил японскому правительству, что с 9 августа будет считать себя в состоянии войны с Японией. Уточняется, что в период боевых действий советскими воинами был проявлен массовый героизм.

«Многие повторяли подвиг Александра Матросова, закрывая собой амбразуры дотов при прорыве японских укрепленных районов», — говорится в материале.

Из документов, описывающих Южно-Сахалинскую операцию, следует, что солдаты Красной Армии становились свидетелями фактов злодеяний в исполнении японских захватчиков. «В городе Ванемяо при отступлении японские оккупанты переоделись в форму красноармейцев, а затем открыли огонь по мирным жителям», — уточняется в раскрытых документах.

Кроме касающихся непосредственно проведения боевых действий документов, на сайте Минобороны доступны наградные листы на героев-красноармейцев. Также в материале присутствуют газетные публикации и информационные сводки за 1945 год.

В мае Министерство обороны России рассекретило документы о боях за Берлин и Рейхстаг. В разделе «Финальный аккорд Великой войны» опубликованы донесения Сталину от маршала Конева о взятии Берлина и маршала Жукова о взятии Рейхстага.