Как в полиции США учили определять террористов 

Бывший сотрудник полиции в США рассказал историю, как чуть не отнял жизнь у невиновного человека. "Рамблер" приводит его слова.

Писатель Джей Джей Хенсли выступает за то, что полицию в Америке нужно переформировывать из-за старых установок. Он раньше был офицером полиции и работал в секретной службе, где им рассказывали, как определить террориста по внешним признакам.

По словам бывшего полицейского, он работал после терактов 11 сентября в США. Агентов секретной службы учили по одному взгляду на человека определять террориста. Кроме того, им приказывали стрелять в подозреваемого сразу на поражение.

По словам Хенсли, существует несколько признаков для выявления смертников. Во-первых, у них "стеклянные" глаза из-за того, что они принимают достаточно много успокоительных перед тем, как совершить теракт. Второй признак включает в себя растрепанный вид и мешковатую одежду, под которой они прячут бомбы, а неопрятны они из-за того, что несколько дней готовятся свершить преступление. Еще одним признаком может быть рюкзак с проводами. И последняя отличительная черта — террорист избегает контакта с правоохранительными органами

Бывший агент рассказал случай из своей жизни, как в 2002 году во время работы в спецслужбах он защищал высокопоставленного гостя с Ближнего Востока, прибывшего в США. Во время одного из визитов Хенсли увидел человека, похожего на террориста, идущего по другой стороне дороги. Мужчина шел, спотыкаясь, на нем было много слоев одежды и рюкзак. Тогда агент подошел к нему и спросил, не нужна ли ему помощь и увидел у мужчины стеклянные глаза. После этого Хенсли выкрикнул, что он из полиции и предполагаемый террорист побежал от него. В этот момент полицейский нарушил все инструкции, так как, согласно всем признакам, человек является террористом, а полицейский должен выстрелить в него.

Так, незнакомец побежал по улице, споткнулся и упал, а из его рюкзака с проводами выпала игровая приставка. Оказалось, что предполагаемый преступник был обычным студентом, который шел с бурной вечеринки. Он принял запрещенные вещества, из-за чего у него был стеклянный взгляд и поэтому он испугался полиции.